АХЛ-И ХАКК (али-илахи)

Секта, распространенная в Азербайджане и Иране (вдоль реки Аракс).

Перс. «люди истины». В учении А. х. к общему описанию Бога, данному в Коране , добавляется теория о том, что он воплощается в личность избираемого для этой цели человека. В представлениях А. х. Бог воплощался в Ноя, Авраама, Моисея , Иисуса (см. Иисус Христос ) и, наконец, воплотился в личность Алия. Последователи секты верят в то, что подобное воплощение будет продолжаться и далее с целью отвратить людей от беззакония, в которое они неизбежно впадают. Избранный, в которого Бог, называемый у А. х. именем Али (не отождествлять с Али-имамом ), воплотится в последний раз, будет носить имя Шах-Джиган («царь Вселенной») и будет судить людей за совершенные поступки. А. х. верят, что праведники возносятся на небо в рай в том виде, в каком их застанет смерть. По их представлениям, Коран был сотворен, а не написан. Бог-Али воплотился в личность имама Алия для распространения своего Корана, но это не Коран, данный народу через Мухаммеда , а другой, особенный, содержание которого известно только некоторым шейхам и дервишам -наставникам, на которых нисходит святой дух. Мухаммед являлся предтечей Бога, воплотившегося в личности Алия. Остальных шиитских имамов секта не признает. А. и. не имеют молитвенных домов, так как не признают внешнего культа богопочитания. Вместо пятикратной ежедневной молитвы у них один раз в году устраивается праздник. Главный шейх А. х. живет в Иране. В его пользу дервиши собирают ежегодно налог, раздавая амулеты с магическими формулами для обеспечения их обладателю благополучия. За своевременную уплату налогов обещается беспрепятственный доступ в рай. А. х. не признают таких мусульманских обрядов, как пост и намаз , но исполняют их во избежание столкновений и стараясь скрыть свои верования.

Автор статьи: Иванникова Е.М.

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