АБДАЛЛА I ИБН ХУСЕЙН

Первый король Иордании (1946–1951), основатель иорданской династии Хашимитов.

С 1921 эмир Трансиордании. Родился в Мекке в семье шерифа — Хусейна бен Али. В 1896 вместе с братом Фейсалом был отправлен в Стамбул ко двору османского султана на учебу и в качестве заложника от семьи Хашимитов. Во врея Первой мировой войны А. и. Х. с братом подняли мятеж и встали на сторону Антанты. В 1916–1918 руководил арабскими частями, осаждавшими турецкие гарнизоны в Хиджазе. Был министром иностранных дел государства Хиджаз. В 1920 провозглашен королем Ирака Иракского конгресса в Дамаске, но уже через год отстранен в пользу своего старшего брата Фейсала, изгнанного из Сирии. В 1921 при помощи Англии стал эмиром Трансиордании, а после объявления ее независимости с 1946 — королем. Заключил ряд договоров с Англией, которые превратили страну в английский плацдарм на Ближнем Востоке. В 1930-х провел ряд карательных мер против кочевых племен. Для отражения нападений бедуинов и поддержания порядка А. и. Х. сформировал арабский легион. В 1936, во время арабского восстания в Палестине, выдвинул свою кандидатуру в качестве посредника, что укрепило его позиции и позволило выдвинуть план создания арабской федерации. Альтернативой федерации стала Лига арабских государств (1945), в которой Трансиордания играла важную роль. В 1946 Трансиордания была провозглашена независимым государством, и А. ибн Х. стал королем Абдаллой I. 20 октября 1947 по указу А. ибн Х. в Трансиордании состоялись первые выборы в парламент, а 15 марта 1948 подписан новый союзный договор с Великобританией, который фактически прекращал действие мандата. Вместе с тем договор продлевал пребывание в стране английских войск. В апреле 1948 Лига арабских государств поставила А. ибн Х. во главе армии, которая должна была помешать осуществлению плана раздела Палестины после отмены британского мандата и вывода британских войск 15 мая 1948. В декабре 1948 А. ибн Х. получил от своего правительства согласие на принятие короны объединенной Палестины и Трансиордании. В результате арабо-израильской войны 1948–1949 А. ибн Х. присоединил восточные районы Палестины А. ибн Х. ставил перед собой задачу создать блок ближневосточных государств, в который бы вошли Трансиордания, Сирия, Палестина и Ирак, а затем расширить сферу своего влияния, насколько позволят обстоятельства. В 1949 общепринятое название королевства «Трансиордания» было изменено на установленное конституцией «Иорданское Хашимитское королевство», с тех пор А. ибн Х. стал именоваться королем Иордании. Проводимая им политика вызывала недовольство среди арабов, и А. ибн Х. был застрелен 20 июля 1951 членом террористической палестинской организации.

Автор статьи: Е. М. Иванникова.