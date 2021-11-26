АБД АС-САЛАМ (Абдель Салям) АРЕФ, Мухаммад

Государственный деятель Иракской Республики , заместитель премьер-министра, заместитель верховного главнокомандующего, министр внутренних дел (с 1958), президент Ирака, маршал, председатель Национального совета революционного командования (1963–1966).

Будучи членом оппозиционной монархическому режиму организации «Свободные офицеры» и комбригом третьей дивизии , полковник А. ас-С. А. принял участие в свержении короля Фейсала II (14.07.1958). В созданном после революции руковостве страной стал зам. Абд аль-Керима Касема на ключевых постах в государстве. В сентябре 1958 вошел в конфликт с Касемом, решением правительства был смещен со всех постов (30.09.1958) и отправлен послом в ФРГ. 03.11.1958 А. ас-С. А. самовольно вернулся в Багдад, был арестован по подозрению в организации государственного переворота, обвинен «в измене целям июльской революции» и получил смертный приговор. Касем помиловал А. ас-С. А. и заменил казнь тюремным заключением. В 1962 А. ас-С. А. был выпущен на свободу и возглавил военный переворот (08.02.1963). Касем был расстрелян, и А. ас-С. А. сменил его на этом посту. 18.11.1963 отстранил от власти баасистскую часть руководства и фактически стал диктатором. Погиб при загадочных обстоятельствах в авиакатастрофе (13.04.1966).

Автор статьи: А. А-Г. Алиев.