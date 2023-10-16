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Улыбка Пол Пота. Путешествие по Камбодже красных кхмеров

Идлинг П.

Двенадцатого августа 1978 года делегация Общества шведско-кампучийской дружбы прибыла в Демократическую Кампучию Пол Пота. Вернувшись домой, четверо шведов заявили, что коммунистическая революция красных кхмеров должна послужить примером для других стран. Вскоре мировая общественность узнала, что за три с половиной года правления Пол Пота страна лишилась четвертой части населения: почти два миллиона человек были казнены или погибли от голода, рабского непосильного труда и болезней. Но как могло случиться, что никто в мире вовремя не поднял голос против одного из самых кровавых режимов второй половины ХХ века? Почти четверть века спустя журналист Петер Фреберг Идлинг прочел восторженный отчет шведской делегации и решил провести собственное расследование. В результате появилась книга "Улыбка Пол Пота", ставшая сенсацией в Швеции и уже переведенная на несколько языков.