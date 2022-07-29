«Великий кормчий» Мао Цзэдун Мао Цзэдун стал инициатором масштабных, но неоднозначных реформ в стране, получивших названия «большой скачок» и «культурная революция». На чтение: 3 минуты

Мао Цзэдун управлял Китаем на протяжении нескольких десятилетий. Он стал инициатором масштабных, но неоднозначных реформ в стране, получивших названия «большой скачок» и «культурная революция».

К концу XIX столетия Китай лишь формально являлся суверенным. Его плотно оккупировало сразу несколько иностранных держав, которые не только определяли внешнюю политику государства, но и выкачивали из него ресурсы.

Синьхайская революция 1911 года привела к ликвидации империи, а государство распалось на несколько областей. Но гражданская война не прекратилась, она перешла в вялотекущее состояние. Население прозябало в нищете. Казалось, что хуже уже быть не может. Но в конце 1930-х годов добить соседа решила Япония. И только в 1949 году в Китае установился мир. Произошло это благодаря коммунистической партии, сумевшей захватить власть и объединить огромную страну. А главной звездой стал Мао Цзэдун.

Мао Цзэдун: путь к власти

Мао Цзэдун родился в декабре 1893 года в селе Шаошань в провинции Хунань. Он происходил из обеспеченной семьи землевладельцев, но идти по стопам отца не хотел. С детства Мао отличался бунтарским характером, поэтому часто конфликтовал с учителями, которые не чурались физического воздействия на нерадивого ученика. Главным его ориентиром стала мать-буддистка, перед которой он преклонялся.

Детство и юность Мао пришлись на тяжёлые годы, которые переживала вся страна. Однако благодаря деньгам отца он смог получить достойное образование. Затем в Китае произошла Синьхайская революция. Мао сначала стал сражаться на стороне армии губернатора провинции Хунань, но вскоре понял, что это не для него. Цзэдун продолжил заниматься образованием.

Мао, восхищённый успехом революции в России, проникся идеями большевизма. В 1920-х годах он принялся создавать подпольные ячейки и продвигать новую идеологию. Однако у молодых коммунистов был грозный враг, который не собирался сдаваться. Гоминьдан – консервативная партия Китайской Республики – задействовала все силы, чтобы не допустить распространения большевизма. В 1927 году Мао организовал крестьянское восстание «Осеннего урожая». Но его быстро подавили. Противостояние продолжилось с новой силой. Агентам противника удалось захватить жену Мао - Ян Кайхуэй. И вскоре её казнили. Затем от болезни умер его младший сын Аньлун. Но Цзэдун всё равно уверенно шёл к поставленной цели. В 1931 году появилась Китайская Советская Республика, объединившая территорию десятка районов в центральной части страны. А во главе Временного центрального советского правительства встал Мао.

Гражданская война всё ещё продолжалась, когда на страну напала Япония. В том противостоянии участвовали и большевики и Гоминьдан, из года в год, «красные» продолжали усиливаться. Что же касается армии Гоминьдана, то к концу 1940-х годов она уже не представляла какой-либо серьёзной угрозы.

1 октября 1949 года Мао объявил, что появилась Китайская Народная Республика со столицей в Пекине. «Идеальная» биография Цзэдуна, которая вместила в себя и подполье, и потерю жены, и постоянную борьбу, позволила ему заручиться безоговорочной народной поддержкой. Люди видели в нём лидера, способного коренным образом изменить жизнь многострадальной страны.

«Большой скачок» Китая

Встав у руля государства, лежащего в руинах, Мао попытался его возродить. За ориентир он взял Советский Союз. И в 1958 году в Китае объявили о политике «Большого скачка».

Поскольку Китай являлся аграрной страной, главной действующей силой «скачка» стали крестьяне. По распоряжению властей их начали переселять в «народные коммуны». В них Мао видел «проводников» от социализма к коммунизму. Вообще, на плечи китайских крестьян возложили решение всех многочисленных проблем страны: от борьбы с комарами до производства стали.

Против страны выступила ещё и погода. В 1959 и 1960 годах произошли наводнения. Затем правительство распорядилось увеличить поставки зерна в государственные хранилища. Поскольку его не хватало, то начали забирать продукцию у крестьян. Всё это привело к голоду и массовой гибели людей. По примерным подсчётам, в период с 1958 по 1962 годы погибло свыше 40 миллионов китайцев.

«Большой скачок» обернулся для страны катастрофой. Пришлось в экстренном порядке закупать зерно в Австралии и Канаде. По оценкам экспертов, политика строительства «Нового Китая» обошлась компартии в 70 миллиардов долларов.

Политику «Большого скачка» начали нещадно критиковать. Досталось и Мао. В итоге ему пришлось уйти с занимаемых постов. На пост Председателя КНР взошёл Лю Шаоци. Он вместе с Дэн Сяопином начал устранять последствия «Большого скачка». Коммуны были распущены, появилось частичное землевладение и торговля в сёлах. Страна медленно начала выходить из затяжного кризиса.

Но полностью отказаться от власти Цзэдун не мог. Началась внутрипартийная борьба.

Культурная революция Мао

Мао не мог смириться с тем, что власть перешла к лидерам либеральных позиций в компартии. И в 1966 году Цзэдун объявил о старте культурной революции в Китае, которая должна была прекратить «реставрацию капитализма». Под этим лозунгом Мао скрыл более прозаичную идею – он хотел «почистить» партию от всех несогласных с его политикой. Он видел, как в СССР резко изменилась политика. Пришедший к власти Никита Хрущёв взял курс на либерализацию экономики, объявил разоблачение культа личности Сталина. Всё это не могло не беспокоить Цзэдуна.

Последовал мощный удар по либеральному крылу партии. Главной опорой Мао в той битве стали отряды хунвэйбинов, состоящие из школьников и студентов. И они взялись за уничтожение «классовых врагов». Под удар попали представители духовенства, интеллигенции, торговли. С особой жестокостью «бойцы с врагами пролетариата» расправлялись со своими вчерашними преподавателями, а также чиновниками. Хунвэйбинам был разрешён бесплатный проезд по всей стране и дан полный карт-бланш на устранение неугодных. При этом их нельзя было арестовывать. Понимая свою безнаказанность, толпы агрессивных молодых людей начали превращать страну в руины.

Повсеместно начали закрываться книжные магазины. А в тех, что работали, продавалась только «красная книжечка» - цитатник «Великого кормчего» Цзэдуна. Жёсткой цензуре подверглись театры. Ставить разрешалось только «революционные оперы из современной жизни», которые писала Цзян Цин – новая жена Мао. Декорации и костюмы Пекинской оперы были ликвидированы. Уничтожению подверглись не только произведения искусства, но также монастыри и храмы. Боевые отряды хунвейбинов останавливали людей на улицах в случайном порядке и требовали цитировать Мао. Часто они просто врывались в дома под предлогом обыска, но занимались грабежом. Кампания по «социалистическому перевоспитанию» шла полным ходом.

Ничего не смогли противопоставить Мао и его оппоненты. Дэн Сяопина и Лю Шаоци сместили с постов, исключили из партии. Сяопина, как и многих других чиновников из «либерального крыла», отправили на работу в деревню. В лице Шаоци Мао видел своего главного соперника за власть, поэтому его заключили под стражу. В тюрьме он и умер при невыясненных обстоятельствах. Всего же репрессиям подверглось несколько миллионов человек, состоявших в коммунистической партии.

Последние годы Мао

В 1967 году Мао объявил, что отряды хунвэйбинов «политически незрелые». Против них выступила армия, что привело к роспуску боевых отрядов. А их лидеров отправили в самые дальние провинции Китая на сельскохозяйственные работы. Некоторых, особо рьяных главарей, публично расстреляли.

Другим этапом культурной революции стала кампания под названием «Ввысь в горы, вниз в сёла». Студентов, рабочих, а также военных в приказном порядке стали отправлять в самое дальнее захолустье Китая. Репрессиям, в основном, подверглись монголы и другие нацменьшинства. Их обвинили в подпольной деятельности, направленной против компартии.

В провинции Юньнань вспыхнуло восстание обеспокоенных своей судьбой национальных меньшинств. Но бунт быстро подавили, казнив более 10 тысяч человек. Мао добился того, чего хотел. Его авторитет значительно укрепился, партия была почищена от неугодных людей.

Во время культурной революции произошёл окончательный разрыв отношений между СССР и Китаем. И в марте 1969 года случился вооружённый конфликт на острове Даманском. Разочаровавшись в северном соседе, Мао сделал разворот во внешней политике. Началось постепенное сближение с США. А в 1972 году в Китае побывал американский президент Никсон. Тогда же начала формироваться экономическая модель взаимодействия двух стран. В Китае производили товар, а Америка стала рынком сбыта.

Однако сам Мао к тому времени был уже болен и слаб. С середины 1970-х годов он практически не вмешивался в новый этап борьбы внутри компартии. 9 сентября 1976 года Цзэдун умер. На похоронах «великого кормчего» собралось несколько миллионов человек.

Мао Цзэдун жёсткими методами сумел превратить страну в независимую державу с атомным оружием, вставшую на рельсы индустриализации. Кроме этого, продолжительность жизни населения значительно увеличилась, а процент неграмотных людей снизился с 80% до 7%. Для самих китайцев он является тем человеком, который смог объединить огромную страну, вывести её на новый уровень развития. А огромное количество жертв – это плата за будущее благополучие.

Характер Мао хорошо демонстрирует один эпизод. В Корейской войне участвовал его старший сын Амьин. Опытный офицер, сражавшийся на стороне СССР в Великой Отечественной войне. В 1950 году Амьин погиб во время американского авиаудара. По легенде, Мао спокойно отреагировал на смерть сына, сказав: «Погиб простой боец, и не надо делать из этого особое событие только потому, что это — мой сын. Неужели от того, что он — мой сын, сын Председателя партии, он не может погибнуть во имя общего дела народов Китая и Кореи!»