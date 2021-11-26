ВАН ЦЗИНВЭЙ

ВАН ЦЗИНВЭЙ - китайский политический деятель.

Уча­ст­ник Синь­хай­ской ре­во­лю­ции (1911-1913 годы).

С 1917 года вхо­дил в ру­ко­во­дство Го­минь­да­на . За­ни­мал вы­со­кие по­сты в ря­де го­минь­да­нов­ских пра­ви­тельств: председатель пра­ви­тель­ст­ва в Гу­ан­чжоу (июнь 1925 - март 1926 года), председатель пра­ви­тель­ст­ва в Уха­не (апр-август 1927 года), председатель Ис­пол­нительной па­ла­ты и министра иностранных дел пра­ви­тель­ст­ва в Нан­ки­не (1932-1935 годы). В 1937-1938 годы воз­глав­лял Центральный по­ли­тический со­вет Го­минь­да­на.

С 1931 года про­во­дил со­гла­ша­тель­скую по­ли­ти­ку в от­но­ше­нии японских за­хват­чи­ков. В декабре 1938 года бе­жал из временной сто­ли­цы Ки­тая город Чун­цин и от­кры­то пе­ре­шёл на сторо­ну япон­цев. В 1940-1944 годы воз­глав­лял соз­дан­ное ими в Нан­ки­не ма­рио­не­точ­ное китайское пра­ви­тель­ст­во.

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