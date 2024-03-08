ТАКАХАСИ, КОРЭКИЁ

Такахáси, Корэкиё (19.08.1854, Эдо, ныне Токио — 26.02.1936, Токио) — японский государственный и политический деятель. Незаконный сын придворного художника, усыновленный самураем. Учился в частных школах. Служил в государственных учреждениях, с 1892 в Банке Японии (вице-президент в 1899–1906, президент в 1911–1913); президент Yokohama Specie Bank в 1906–1911. Барон (1907), виконт (1920–1924). Член Палаты пэров (1905–1924), Палаты представителей (1924–1928). Имел репутацию выдающегося финансиста. Министр финансов в кабинетах Г. Ямамото (20 февраля 1913 — 16 апреля 1914), Т. Хара и собственном (29 сентября 1918 — 12 июня 1922), Г. Танака (20 апреля — 2 июня 1927), Ц. Инукаи и М. Сайто (13 декабря 1931 — 8 июля 1934), К. Окада (27 ноября 1934 — 26 февраля 1936). В годы Русско-японской вой­ны 1904 – 1905 занимался привлечением иностранных займов. В 1913 вступил в партию Сэйюкай и был ее председателем в 1921–1925 и премьер-министром (13 ноября 1921 — 12 июня 1922). Министр сельского хозяйства и торговли в кабинете Като Такааки (11 июня 1924 — 1 апреля 1925). Во время Великой депрессии выступил инициатором отказа от золотого стандарта и снижения учетной ставки. Убит во время военного мятежа.

Лит .: Осима К. Такахаси Корэкиё. Токио, 1969 (на яп. яз.); Smethurst R. J. From Foot Soldier to Finance Minister. Takahashi Korekiyo, Japan’s Keynes. Cambridge (MS), 2007. В. Э. Молодяков .