СИРАТОРИ, ТОСИО

Сиратóри, Тосио (08.06.1887, Мобара, преф. Тиба — 03.06.1949, Токио) — японский дипломат, политический публицист. Из семьи фермера, племянник дипломата К. Исии . По окончании Токийского университета (1914) поступил в МИД, служил в США, Китае, Германии, участник Вашингтонской конференции 1921 – 1922 , Женевской конференции 1927 . Будучи директором департамента информации МИД (1930–1933), в ходе «Маньчжурского инцидента» стал сторонником экспансионистской политики. Посланник в Швеции и по совместительству в Дании, Норвегии и Финляндии (1933–1937); неофициально причастен к подготовке Антикоминтерновского пакта. Вернувшись в Японию, продолжал службу, но административных постов не занимал. Лидер «фракции обновления» МИД, оказывал влияние на молодых дипломатов, призывал к военно-политическому союзу с Германией и Италией. В публицистике С. заметно влияние геополитики. Посол в Италии (1938–1939). Считался кандидатом на пост главы МИД; занявший его в июле 1940 Ё. Мацуока назначил С. на лишенную влияния должность советника МИД. Ведущий интерпретатор Тройственного пакта 1940. С июля 1941 в отставке по болезни. Депутат Палаты представителей (1942–1945). В ноябре 1945 арестован и предан суду Международного военного трибунала по Дальнему Востоку как «военный преступник категории А» (высшей); в 1948 приговорен к пожизненному заключению; умер во время его отбытия. Автор идеи об «отказе от вой­ны», положенной в основу ст. 9 конституции Японии 1947.

Соч .: Новое пробуждение Японии. Политические комментарии. 1933–1945 / Пер. с яп. В. Э. Молодякова. М., 2008.

Лит .: Тобэ Р. Гаймусё какусинха. Сэкай синтицудзё-но гэнъэй (Фракция обновления МИД. Иллюзия нового мирового порядка). Токио, 2010 (яп.); Молодяков В. Э. Эпоха борьбы. Сиратори Тосио (1887–1949): дипломат, политик, мыслитель. М., 2006. В. Э. Молодяков.