ОБРЕГОН АЛЬВАРО

ОБРЕГОН АЛЬВАРО - государственный, политический и военный деятель Мексики, генерал (1913).

Вы­хо­дец из кре­сть­ян­ской се­мьи, специального об­ра­зо­ва­ния не имел. В 1911 году на­зна­чен гла­вой му­ни­ци­па­ли­те­та Уа­та­бам­по. В пер­вые два го­да Мек­си­кан­ской ре­во­лю­ции 1910-1917 годов не при­ни­мал в ней ак­тив­но­го уча­стия, впо­след­ст­вии встал на сто­ро­ну кон­сти­туционного пра­ви­тель­ст­ва Ф.И. Ма­де­ро. Одер­жал ряд по­бед, в 1913 году воз­гла­вил во­енный кор­пус кон­сти­ту­цио­на­ли­стов, дис­ло­ци­ро­вав­ший­ся на се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны. Об­ла­дал бле­стя­щи­ми ка­че­ст­ва­ми стра­те­га, был при­знан луч­шим сре­ди всех мексиканских пол­ко­вод­цев эпо­хи ре­во­лю­ции. В пе­ри­од с ап­ре­ля по июнь 1915 года на­нёс ре­шаю­щие по­ра­же­ния кре­сть­ян­ским от­ря­дам Ф. Ви­льи. 2 августа 1915 года за­хва­тил Ме­хи­ко, по­сле че­го пред­ло­жил В.Г. Кар­ран­се раз­мес­тить там кон­сти­туционное пра­ви­тель­ст­во. 12 октября 1915 года на­зна­чен министром обо­ро­ны. В 1920 году уча­ст­во­вал в свер­же­нии Кар­ран­сы; 5 сентября 1920 года из­бран пре­зи­ден­том Мек­си­ки (всту­пил в долж­ность 1 декабря 1920 года). В го­ды пре­бы­ва­ния у вла­сти в 1920-1924 годах осу­ще­ст­вил ряд важ­ных пре­об­ра­зо­ва­ний. При Обрегоне бы­ло соз­да­но Министерство об­ра­зо­ва­ния во гла­ве с из­вест­ным мексиканским фи­ло­со­фом Х. Вас­кон­се­ло­сом; на­ча­лось про­ве­де­ние аг­рар­ной ре­фор­мы, в хо­де ко­то­рой часть кре­сть­ян по­лу­чи­ла зе­мель­ные на­де­лы. В 1924 году Мек­си­ка пер­вой сре­ди латино-американских го­су­дарств ус­та­но­ви­ла ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР. В 1928 году Обрегон вновь по­бе­дил на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах. Убит ре­лигиозным фа­на­ти­ком до всту­п­ле­ния в долж­ность.