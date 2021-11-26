НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ КИТАЯ
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ КИТАЯ - часть регулярного компонента вооружённых сил (наряду с войсками народной вооружённой полиции).
Состоит из 4 видов вооруженных сил: Стратегических ракетных войск; Сухопутных войск, ВВС и ВМС (включая морскую пехоту и морскую авиацию). Функции штаба Сухопутных войск выполняет ГШ НОАК. Непосредственное руководство войсками осуществляет министр обороны. В мирное время народная вооруженная полиция и народное ополчение (резервный компонент) подчинены Министерству общественной безопасности, в военное время входят в состав НОАК.
Свою историю ведёт от частей Национально-революционной армии, поднявших Наньчанское восстание 1927 года против правительства Гоминьдана, на основе которых были созданы части и соединения Красной армии Китая (1 августа - день начала восстания отмечается в КНР как День НОАК). Во время Национально-освободительной войны в Китае против японских захватчиков 1937-1945 годов основные соединения Красной армии Китая были реорганизованы в 8-ю армию, а партизанские части в Центральном Китае - в Новую 4-ю армию. В результате национально-освободительной борьбы на территории Китая фактически сложились 2 государственных образования, каждое из которых имело свои собственные вооруженные силы.
Основная часть территории контролировалась гоминьдановским правительством Чан Кайши, а 19 районов находились под управлением народных органов власти, возглавляемых КП Китая (КПК) со штабом в городе Яньань. К моменту вступления СССР в войну с Японией (смотрите Советско-японская война 1945 года) основные военные силы КПК в Маньчжурии оказались в окружении японских войск. От полного разгрома их спасло наступление советских войск (смотрите Маньчжурская операция 1945 года), которые за 23 дня разгромили основную группировку японской Квантунской армии на территории Северо-Восточного Китая. Затем советское военное командование передало военным формированиям КПК трофейное вооружение и боевую технику бывшей Квантунской армии.
В начале Народно-освободительной войны в Китае 1946-1949 годов из военных формирований КПК, части партизанских отрядов и местных жителей была сформирована Объединённая демократическая армия Северо-Восточного Китая, которая в июле 1946 года преобразована в НОАК. Численность НОАК к 1948 году выросла до 2,8 млн. человек. В 1948-1949 годах НОАК провела ряд крупных наступательных операций, в результате которых были разгромлены основные силы гоминьдановской армии и полностью освобождена из-под власти Гоминьдана б. ч. страны (за исключением Тибета, островов Тайвань, Пэнхуледао, Мацзудао и Цзиньмыньдао). После образования КНР (1949 год) СССР оказал большую помощь в оснащении НОАК всеми видами современного оружия, обеспечении материально-техническим имуществом и в подготовке специалистов.
В НОАК были созданы ВВС и ВМС. Вплоть до середины 1980-х годов на вооружении НОАК стояли советские образцы военной техники 1950-х годов, а также вооружение, произведённое в Китае по советским лицензиям. В дальнейшем Китай стал самостоятельно производить собственные военную технику и вооружение для всех видов и родов войск, большинство из которых являются модернизированными аналогами советского вооружения и военной техники. НОАК обладает ракетно-ядерным оружием. Во время «культурной революции» 1966-1976 годов на НОАК были возложены функции по осуществлению военного контроля над работой промышленных и сельскохозяйственных предприятий, государственных учреждений и учебных заведений, по военно-политическому обучению учащихся.
В начале XXI века способ комплектования НОАК - смешанный. На военную службу призываются лица в возрасте 18-25 лет, срок военной службы по призыву 24 месяца. Подготовка командных кадров осуществляется в военных академиях, военных институтах, высших и средних военных училищах и на различных курсах переподготовки командного состава, в т. ч. за границей. Проводится активная работа в области создания и модернизации систем управления, связи и разведки китайских вооруженных сил. Значительно увеличилась доля использования китайскими военными специалистами современных информационных и телекоммуникационных технологий, включая оптоволоконные, микроволновые и спутниковые каналы связи, цифровые телефонные станции и широкополосные цифровые сети связи, которые являются основой системы управления войсками.