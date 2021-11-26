КУН СЯНСИ

КУН CЯНСИ - китайский государственный и политический деятель.

Из ста­рин­ной ку­печеской се­мьи. В 1901-1905 годах по­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в США в Обер­лин­ском кол­лед­же и на факультете ми­не­ра­ло­гии Йель­ско­го университета. По­сле за­щи­ты ма­ги­стер­ской дис­сер­та­ции по эко­но­ми­ке осе­нью 1907 года вер­нул­ся в Ки­тай. За­ни­мал­ся биз­не­сом, счи­тал­ся од­ним из че­ты­рёх бо­га­тей­ших лю­дей Ки­тая. Тес­но со­труд­ни­чал с Сунь Ят­се­ном, за­тем с Чан Кай­ши (же­на Кун Сянси - Сун Ай­лин про­ис­хо­ди­ла из вли­ятельной се­мьи и бы­ла род­ной се­ст­рой жён Сунь Ят­се­на и Чан Кай­ши), иг­рал вид­ную роль в Го­минь­да­не . С 1931 года заместитель председателя Ис­пол­нительного юа­ня Китайской Рес­пуб­ли­ки, в 1933-1945 годах пре­зи­дент Центр. бан­ка Ки­тая, в 1933-1944 годах министр фи­нан­сов, в январе 1938 - но­ябре 1939 годов пре­мь­ер-ми­нистр Китайской Рес­пуб­ли­ки. В 1947 году, по другим дан­ным, в 1948 году в ус­ло­ви­ях по­ра­же­ния го­минь­да­нов­ских войск от Народно-ос­во­бо­дительной ар­мии Ки­тая эмиг­ри­ро­вал в США, где по­лу­чил долж­ность специально упол­но­мо­чен­но­го американского пра­ви­тель­ст­ва в Ев­ро­пе по во­про­сам раз­ви­тия промышленности. С 1962 года про­жи­вал на острове Тай­вань.