Краткий курс истории. Император Сёва 29 апреля 1901 года родился японский император Хирохито, правивший под девизом (тронным именем) Сёва – «Просвещенный мир». За время его правления страна потерпела ряд военных поражений, но японское общество пережило коренную трансформацию. После Второй мировой войны одни видели в Хирохито «азиатского Гитлера», а другие настаивали на виновности японской военной верхушки, в руках которой была сосредоточена реальная власть. Заложник военной машины Император, которому было суждено пребывать у власти дольше всех в истории Японии, родился в семье наследного принца Ёсихито (затем императора) во времена правления деда – императора Мэйдзи. Впервые за несколько столетий японский престол был уготован тому, кто родился от официального... На чтение: 1 минута

29 апреля 1901 года родился японский император Хирохито, правивший под девизом (тронным именем) Сёва – «Просвещенный мир». За время его правления страна потерпела ряд военных поражений, но японское общество пережило коренную трансформацию. После Второй мировой войны одни видели в Хирохито «азиатского Гитлера», а другие настаивали на виновности японской военной верхушки, в руках которой была сосредоточена реальная власть.

Заложник военной машины

Император, которому было суждено пребывать у власти дольше всех в истории Японии, родился в семье наследного принца Ёсихито (затем императора) во времена правления деда – императора Мэйдзи. Впервые за несколько столетий японский престол был уготован тому, кто родился от официального брака предшествующего императора. Хирохито начал править в 1926 году. В то время Япония продолжала наращивать военную мощь; армейское и военно-морское командование, имевшее право вето при формировании кабинета министров, разрабатывало захватнические планы, а Хирохито их утверждал.

Безоговорочная капитуляция

Интереса в Европе у Японии не было, зато все военные в стране хотели воевать. Были те, кто выступал за войну против СССР, но неудачи в боях у озера Хасан и на реке Халхин-Гол показали эту идею неудачной. С СССР был заключен договор о ненападении, который Япония не нарушила. Японцы пошли и на союз с Гитлером, несмотря на то что он отзывался о них совершенно уничижительно. Что касается Хирохито, то он в истории Второй мировой войны стал активен только с наступлением 1945 года, когда уже было понятно – Япония проиграла. 15 августа император выступил с обращением к нации, объявил о капитуляции. Тогда японцы впервые услышали голос правителя, считавшегося божеством во плоти. Части Квантунской армии продолжили сопротивление советским войскам в Маньчжурии, но были разгромлены.

Жители Токио слушают речь императора Японии о капитуляции страны во Второй мировой войне.

Избежал суда

Американцы решительно хотели предать Хирохито военному трибуналу, в итоге отказались от этой идеи в силу множества различных обстоятельств (от угрозы усиления левых сил до полной потери Японией управляемости). В результате статус 124-го императора Японии был изменен. Он отрекся от божественности, хотя суть отречения является спорной, поскольку не затронула основ синтоистского понимания божественности императора. После войны Хирохито объявили «символом демократии», и вплоть до смерти в 1989 году император с семьей принимал активное участие в общественной жизни, многое сделав для восстановления дипломатического имиджа Японии. При этом власть императора была сильно ограничена и отныне зависела от воли правительства с парламентом.