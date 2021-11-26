КИТАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1925-1928 ГГ.

Национальная революция в Китае, направленная на восстановление государственного единства и проведение модернизации страны.

Во второй половине 10-х гг. Китай распался на провинции, которые контролировались группировками милитаристов. За объединение страны и проведение реформ, направленных на индустриальную модернизацию, выступала партия Гоминьдан во главе с экс-президентом Сунь Ятсеном. В 1921 г. на заседании парламента, избранного еще во время Синьхайской революции, Сунь Ятсен был снова избран временным президентом, но его власть ограничивалась только провинцией Гуаньдун. В 1923 г. вступил в союз с Коминтерном и получила военную помощь от СССР . Члены Коммунистической партии Китая (КПК) вошли в Гоминьдан, не распустив своих организационных структур. В 1924 г. симпатизировавший Гоминьдану милитарист Фэн Юйсян взял Пекин, Сунь Ятсен поехал в столицу по его приглашению. Поездка превратилась в серию массовых митингов за объединение страны, на которых выступал Сунь Ятсен . Но вскоре после своего триумфального возвращения в столицу вождь Гоминьдана скончался 12 марта 1925 г. Движение за объединение страны и созыв национального парламента набирало силу. Росло забастовочное движение.

30 мая 1925 г. в Шанхае антиимпериалистическая демонстрация студентов была расстреляна британской полицией, охранявшей сеттльмент (закрытый квартал иностранных представительств). Гибель людей возмутила весь Китай. Началась революция. Забастовки и митинги охватили страну. Гоминьдан быстро радикализовался и в феврале 1926 г. заявил о готовности войти в Коминтерн. Коммунисты стали занимать ключевые посты в аппарате Гоминьдана и в армии. Но в это время обострилась борьба в Гоминьдане между коммунистами и консервативными националистами. В марте 1926 г. она вылилась в открытые столкновения. В результате этих событий главнокомандующим Национально-революционной армии Гоминьдана (НРА) стал Чан Кайши. Он выступал за объединение страны, но против предлагавшихся коммунистами антикапиталистических мер и передела земли. Права коммунистов в Гоминьдане были ограничены, левый лидер партии Ван Цзинвэй покинул страну, и Чан стал фактическим преемником Сунь Ятсена. Коминтерн приказал КПК смириться с ограничением своих прав. Коммунисты были еще слабы, и, опираясь на организационную силу Гоминьдана, под прикрытием НРА могли нарастить силы и влияние.

В июле 1926 г. Гоминьдан провозгласил Северный поход НРА. В 1926-1927 гг. НРА при поддержке населения освободила от милитаристов центральные районы Китая. Здесь создавались массовые профсоюзы, развернулись выступления беднейшего крестьянства. В то же время в НРА и Гоминьдан вошли сотни тысяч новых людей, большинство из которых были националистами и относились к коммунистам и социальным выступлениям бедноты отрицательно.

21-22 марта 1927 г. в результате восстания бедноты Шанхай перешел под контроль НРА. Рабочие отряды не разоружились и конфликтовали с чанкайшистами. Нанкин, занятый НРА, был обстрелян флотилией западных стран. Это усилило антиимпериалистические настроения одной части гоминьдановцев и склонность к примирению с Западом – другой. В марте коммунисты и левые гоминьдановцы стали готовить арест Чан Кайши. Коминтерн надеялся на поддержку лидера левых гоминьдановцев Ван Цзинвэя, вернувшегося в Китай.

Но 12 апреля 1927 г. Чан Кайши, оценив опасность коммунистического переворота, взял власть в свои руки и исключил коммунистов из армии и Гоминьдана. В Нанкине и Шанхае развернулся террор против коммунистов. Освобожденная территория раскололась. Приморские районы поддержали Чан Кайши, а центральные – уханьское правительство левых гоминьдановцев и коммунистов во главе с Ван Цзинвэем , которому СССР продолжал оказывать финансовую и военную помощь. В Коминтерне левая оппозиция категорично протестовала против продолжения обанкротившейся политики союза коммунистов с Гоминьданом.

В начале июля 1927 г. Сталин пришел к выводу: «Мы использовали уханскую верхушку как только можно было ее использовать. Теперь надо ее отбросить». Но официально Коминтерн призывал: «Ухань должен быть центром за другой путь развития Китая…», и в то же время, наученный горьким опытом союза с Чан Кайши, давал указание коммунистам: «стройте свои вооруженные силы». Военные приготовления коммунистов были замечены левыми гоминьдановцами. В июле и они разгромили КПК и объединились с Чан Кайши. Тысячи коммунистов погибли. В отчаянии КПК в августе-сентябре подняла восстания против Гоминьдана (см. Восстание осеннего урожая 1927 г.). Но население не поддержало коммунистов, и выступления были подавлены. Остатки коммунистических отрядов отошли в труднодоступные районы и начали гражданскую войну в Китае 1927-1936 гг.

5 июня 1928 г. войска НРА вошли в Пекин. В июле туда триумфально прибыл Чан Кайши, власть которого признали военные руководители провинций. Задача объединения страны была решена (хотя присягнувшие на верность Чан Кайши милитаристы сохранили значительную самостоятельность в составе Китайской республики). Но социальные задачи, ставившиеся левыми силами, включая Сунь Ятсена, в ходе революции решены не были.

Исторические источники:

Сунь Ятсен. Избранные произведения. М., 1985.

Автор статьи: Шубин А.В.