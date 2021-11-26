КЕМАЛИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

КЕМАЛИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - принятое в литературе название национальной революции в Турции в 1918-1923 годах под руководством Мус­та­фы Ке­ма­ля Ата­тюр­ка.

На­ча­лась по­сле по­ра­же­ния Тур­ции в Первой ми­ро­вой вой­не , в условиях угрозы утраты ею государственного суверенитета. Руководящей силой «Кемалистской революции» была военно-бюрократическая элита, выступавшая в союзе с крупными землевладельцами и анатолийской национальной буржуазией (преимущественно торговой).

Значительную роль в «Кемалистской революции» играли также патриотически настроенные круги мелкой буржуазии, интеллигенция, офицерство и духовенство. Немалое влияние на возникновение и развитие «Кемалистской революции» оказала Ок­тябрь­ская ре­во­лю­ция 1917 года в Рос­сии .

С 1915 года мла­до­ту­рец­кий ре­жим (смотрите Мла­до­ту­рец­кая ре­во­лю­ция 1908 года ), опасаясь оккупации Турции державами Антанты, начал готовить в Анатолии структуры для развёртывания партизанской войны, ставшие впоследствии ядром Обществ защиты прав, которые инициировали «Кемалистскую революцию». В конце 1918 года - начале 1919 года в Анатолии возникло стихийное народное движение против оккупации Антантой ряда районов страны.

После захвата Грецией Измира (15.05.1919 года) это движение переросло в освободительную войну. Анатолийские крестьяне начали создавать партизанские отряды («национальные силы»), которые в 1919-1920 годах были главной силой сопротивления (в том числе «Зелёная армия» под командованием Черкеса Этхема). К концу 1920 года была сформирована регулярная кемалистская армия. В сентябре 1919 года Сивасский конгресс Обществ защиты прав Анатолии и Румелии создал руководящий центр революции - Представительный комитет во главе с Ататюрком. Избрав в конце 1919 года своей резиденцией Анкару, этот комитет фактически взял на себя функции временного правительства Турции.

По требованию кемалистов в Стамбуле был созван парламент, принявший 28.01.1920 года декларацию о независимости Турции («Национальный обет»). После разгона парламента оккупационными властями (март 1920 год) Представительный комитет созвал в Анкаре 23.04.1920 года Великое национальное собрание Турции (ВНСТ), провозгласившее себя единственной законной властью в стране. Султанское правительство в Стамбуле к этому времени в значительной степени утратило своё влияние.

Его попытки подавить движение кемалистов собственными силами (организация мятежей в Анатолии, переброска туда так называемой халифатской армии и др.) потерпели неудачу. С середины 1920 года державы Антанты начали открытую вооруженную интервенцию в Турцию, главная роль в осуществлении которой отводилась греческой армии (смотрите Гре­ко-ту­рец­кая вой­на 1919-1922 годов ). Одновременно они стали оказывать давление на султанское правительство, вынудив его подписать кабальный Севрский мирный договор 1920 года.

В начале 1921 года регулярная армия ВНСТ остановила наступление греческих войск, а затем нанесла им ряд серьёзных поражений и к осени 1922 года полностью освободила территорию Турции от иностранных интервентов. Успеху «Кемалистской революции» способствовала политическая и материальная поддержка Турции со стороны РСФСР, заключившей с ней в марте 1921 года Договор о дружбе и братстве. На Лозаннской конференции 1922-1923 годов державы Антанты отказались от Севрского договора 1920 года и признали независимость Турции. В ходе «Кемалистской революции» и последующих преобразований (смотрите «Ке­ма­ли­ст­ские ре­фор­мы» ) Тур­ция пре­вра­ти­лась в свет­скую бур­жу­аз­ную рес­пуб­ли­ку.

Ис­торические источники:

Ке­маль-Ата­тюрк Мус­та­фа. Путь но­вой Тур­ции: 1919–1927. М., 1929–1934. Т. 1–4;

Ке­маль-Ата­тюрк Мус­та­фа. Из­бран­ные ре­чи и вы­сту­п­ле­ния. М., 1966;

Ce­besoy A. F. Millî Mücadele hâtiralari. İst., 1953.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)