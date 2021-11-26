Грове (исп. Grove), Вальехо Марамадуке (06.07.1878, Копьяпо ‒ 15.05.1954, Сантьяго-де-Чили)

Гро`ве (исп. Grove), Вальехо Марамадуке (06.07.1878, Копьяпо — 15.05.1954, Сантьяго-де-Чили) — политический и военный деятель Чили. В 1892 поступил в высшую военно-морскую школу, в 1897 — в Военную академию. С 1906—1911 учился в Германии в артиллерийском училище офицеров. С 1912 по 1920 служил в оккупированной Чили перуан­ской Такне. С 1920 по 1924 назначен заместителем начальника Военной академии, а с 1925 — начальником Школы ВВС. Активно участвовал в событиях сентября 1925, приведших к свержению правительства А. Алессандри, 10 сентября 1925 стал членом Военной хунты, взявшей власть в стране. В 1927—1928 был назначен военным атташе в Лондоне. В 1929 по обвинению в заговоре против диктатора К. Ибаньеса был выслан из страны. В сентябре 1930 тайно прибыл в Чили, но был арестован и сослан на о. Пасхи, но из ссылки бежал на Таити, а затем во Францию. После падения диктатуры Ибаньеса вернулся в Чили и в 1932 был назначен командующим ВВС. 4 июня 1932 совместно с социалистами совершил переворот, в результате которого в Чили была провозглашена Социалистическая республика . В новом правитель­стве занял пост министра обороны. 16 июня 1932 был свергнут военными и сослан на о. Пасхи. После очередного переворота амнистирован и на президентских выборах 30 октября 1932 занял 2-е место, получив 17,7 % голосов. В апреле 1933 был одним из основателей Социалистической партии Чили. В 1935—1937 — генеральный секретарь Социалистической партии Чили. В 1934 был избран сенатором. В 1938—1940 — председатель Народного фронта, представитель которого П. Агирре Серда был избран президентом Чили. В 1937—1952 — председатель Социалистической партии. В 1949 проиграл выборы в Сенат и самоустранился из политики. Лит.: Гаранин Ф. А. Народный фронт в Чили, 1936—1941. М., 1973; Богуш Е. Ю., Щелчков А. А. Политическая история Чили, ХХ век. М., 2009.