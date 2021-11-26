ГАЙЛАНИ РАШИД АЛИ

ГАЙЛАНИ РАШИД АЛИ - иракский государственный и политический деятель.

Ро­дил­ся в се­мье зем­ле­вла­дель­ца. При­дер­жи­вал­ся ра­ди­каль­ных пан­араб­ских на­цио­на­ли­стических взгля­дов. Пре­мьер-министр Ира­ка в 1933 году, мар­те 1940 - январе 1941 годов и апреле - мае 1941 года. В начале 2-й ми­ро­вой вой­ны Гайлани совместно с иракскими во­енными кру­га­ми пред­при­нял по­пыт­ку из­ба­вить­ся от британского кон­тро­ля. Он низ­ло­жил ре­ген­та Ира­ка эми­ра Абд аль-Иля­ха и ус­та­но­вил со­юз­ные от­но­ше­ния с Гер­ма­ни­ей и Ита­ли­ей.

По­ли­тический курс Гайлани при­вёл к вой­не с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (02.05-31.05.1941 года), в ре­зуль­та­те ко­то­рой Ирак был ок­ку­пи­ро­ван британскими вой­ска­ми, а Гайлани и его сто­рон­ни­ки бе­жа­ли из стра­ны. В 1941-1945 годы Гайлани на­хо­дил­ся в Гер­ма­нии, за­тем по­лу­чил по­ли­тическое убе­жи­ще в Сау­дов­ской Ара­вии и вер­нул­ся в Ирак по­сле свер­же­ния мо­нар­хии (1958 год). Уча­ст­во­вал в по­ли­тической борь­бе, был аре­сто­ван и при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, но в 1961 году ос­во­бо­ж­дён.

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