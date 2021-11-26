ГАО ГАН
ГАО ГАН - государственный и партийный деятель КНР.
Окончил педагогическое училище в городе Сиань, в 1926 году вступил в КПК и стал курсантом Военно-политической академии имени Сунь Ятсена в Сиани. После разрыва единого фронта Гоминьдана и Коммунистической партии Китая (КПК) (июль 1927 года) участвовал в вооруженной борьбе против Гоминьдана в провинции Шэньси, выдвинулся в число местных лидеров КПК. В 1931-1935 годы член провинциального комитета КПК Шэньси - Ганьсу, занимал в этом районе высокие партийные и военные должности. В октябре 1935 года вместе с другими руководителями района арестован эмиссарами ЦК КПК по обвинению в «контрреволюции», вскоре освобождён, но уволен с руководящих постов. В 1939 году назначен председателем Политического консультативного совета Пограничного района Шэньси-Ганьсу-Нинся, в 1940 году возглавил Северо-Западное бюро ЦК КПК. С 1945 года член Политбюро ЦК КПК, в 1945-1949 годы руководил партийной и военной работой в Северо-Восточном Китае. С октября 1949 года заместитель председателя Центрального народного правительства КНР, по совместительству возглавлял Северо-Восточного бюро ЦК КПК и Народное правительство Северо-Восточного Китая. В 1952-1953 годы председатель Госплана КНР. В декабре 1953 года снят с руководящих постов в Северо-Восточном Китае. В феврале 1954 года арестован по обвинению в попытке «захвата руководства партией и государством». Аналогичные обвинения были предъявлены другому видному деятелю КПК, пользовавшемуся влиянием в Восточном Китае, - Жао Шуши. «Дело Гао Гана - Жао Шуши» Мао Цзэдун вынес на рассмотрение Всекитайской конференции КПК (март 1955 года), на которой обвиняемые были сняты с партийных и государственных постов, исключены из КПК. Гао Ган отказался признать обвинение и, по официальной версии, покончил жизнь самоубийством.