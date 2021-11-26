ГАНДИЗМ

ГАНДИЗМ - социально-политическое и религиозно- философское учение, возникшее в период борьбы Индии за независимость и получившее название по имени его основоположника - Мохандаса Карамчанда Ганди .

Основные по­ли­тические це­ли, прин­ци­пы и ха­рак­тер­ные чер­ты Гандизма: дос­ти­же­ние не­за­ви­си­мо­сти Ин­дии мир­ны­ми сред­ст­ва­ми пу­тём мас­со­вых, а так­же ин­ди­ви­ду­аль­ных дей­ст­вий про­тес­та при со­блю­де­нии не­на­си­лия; объ­еди­не­ние в борь­бе за не­за­ви­си­мость ин­дий­цев без раз­ли­чия ре­лигиозных, эт­нических, кас­то­вой и со­ци­аль­ной при­над­леж­но­сти под руководством Ин­дий­ско­го на­цио­наль­но­го кон­грес­са (ИНК) ; в об­лас­ти об­щественных от­но­ше­ний - раз­ре­ше­ние кон­флик­тов пу­тём ком­про­мис­са, воз­ро­ж­де­ние сель­ской об­щи­ны и ре­мес­лен­но­го про­изводства, оп­ро­ще­ние, со­блю­де­ние тра­диционных индийских мо­ральных и этических цен­но­стей. Гандизм сфор­ми­ро­вал­ся под влия­ни­ем этических кон­цеп­ций Г.Д. То­ро, Л.Н. Тол­сто­го , Дж. Рёс­ки­на, идей бхак­ти и индийских ре­фор­ма­то­ров ин­ду­из­ма XIX века, религиозно-фи­лософских школ буд­диз­ма и джай­низ­ма.

В рам­ках Гандизма бы­ла раз­ра­бо­та­на и осу­ще­ст­в­ля­лась со­от­вет­ст­во­вав­шая индийским ус­ло­ви­ям ори­ги­наль­ная по­ли­тическая мо­дель национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния, обес­пе­чи­вав­шая кон­со­ли­да­цию его ли­бе­раль­но­го и ра­ди­каль­но­го те­че­ний (так называемых уме­рен­ных и край­них). В об­щественно-по­ли­тических и фи­лософских прин­ци­пах Гандизма на­шли от­ра­же­ние ин­те­ре­сы и стрем­ле­ния различных сло­ёв: кре­сть­ян­ст­ва, ре­мес­лен­ни­ков, пред­при­ни­ма­те­лей, ра­бо­чих. При­зыв к национальному един­ст­ву был ос­но­ван на мо­раль­но-этических цен­но­стях, спо­соб­ных объ­е­ди­нять иму­щих и не­иму­щих, брах­ма­нов и «не­при­ка­сае­мых», ин­ду­сов и му­суль­ман, пре­одо­леть эт­нические пе­ре­го­род­ки и воз­ро­дить тра­диционные индийские со­ци­аль­но-куль­тур­ные ин­сти­ту­ты.

Ос­но­ва Гандизма - прин­цип не­на­си­лия, ко­то­рый пре­ду­смат­ри­вал ис­поль­зо­ва­ние средств мир­но­го по­ли­тического и со­ци­аль­но­го про­тес­та. М.К. Ган­ди при­да­вал прин­ци­пу не­на­си­лия ха­рак­тер не­пре­ре­кае­мой ре­лигиозной за­по­ве­ди (по фор­му­ле «Прав­да и Не­на­си­лие»). Он так­же ссы­лал­ся на древ­нюю индийскую за­по­ведь - не­при­чи­не­ние вре­да жи­во­му, го­тов­ность к стра­да­нию и са­мо­по­жерт­во­ва­нию (ахим­са). Раз­ра­бо­тан­ный Ган­ди и при­ня­тый ИНК ме­тод не­на­сильственных дей­ст­вий имел две основные фор­мы: гражданское не­по­ви­но­ве­ние - сатья­гра­ха (санскритское - упор­ст­во в ис­ти­не) и не­со­труд­ни­че­ст­во. Гражданское неповинове­ниe вы­ра­жа­лось в от­ка­зе от со­блю­де­ния отдельных за­ко­нов ко­ло­ни­аль­ных вла­стей, в про­ве­де­нии за­бас­то­вок и, как ис­клю­че­ние, в от­ка­зе от уп­ла­ты на­ло­гов. Важ­ное ме­сто от­во­ди­лось го­ло­дов­кам про­тес­та, осо­бен­но го­ло­дов­кам са­мо­го Ган­ди. Не­со­труд­ни­че­ст­во пре­ду­смат­ри­ва­ло от­каз от ти­ту­лов, почетных долж­но­стей и зва­ний, по­жа­ло­ван­ных ко­ло­ни­аль­ны­ми вла­стя­ми, бой­кот кон­тро­ли­руе­мых анг­ли­ча­на­ми учеб­ных за­ве­де­ний, вы­бо­ров в за­ко­но­дательные ор­га­ны вла­сти, иностранных то­ва­ров. Для так­ти­ки Гандизма ха­рак­тер­но стрем­ле­ние к на­ра­щи­ва­нию тре­бо­ва­ний ус­ту­пок и раз­ре­ше­нию кон­флик­тов с вла­стя­ми, а так­же со­ци­аль­ных про­ти­во­ре­чий пу­тём пе­ре­го­во­ров и дос­ти­же­ния ком­про­мис­са («пре­лесть ком­про­мис­са», по вы­ра­же­нию Ган­ди).

В ре­лигиозно-фи­лософской сис­те­ме Гандизма при­вер­жен­ность Прав­де и по­ис­ки ис­ти­ны тес­но свя­за­ны с тре­бо­ва­ни­ем мо­раль­но-нрав­ст­вен­но­го са­мо­со­вер­шен­ст­во­ва­ния. Эта связь бы­ла по­ло­же­на в ос­но­ву сфор­му­ли­ро­ван­ной М.К. Ган­ди «тео­рии опе­ки» как пу­ти пре­одо­ле­ния клас­со­во­го про­ти­во­стоя­ния. Соб­ст­вен­ни­ки средств про­изводства, счи­тал Ган­ди, долж­ны рас­смат­ри­вать се­бя лишь в ро­ли опе­ку­нов сво­ей соб­ст­вен­но­сти, ис­поль­зо­вать её во бла­го об­ще­ст­ва и ог­ра­ни­чить своё по­треб­ле­ние. Ган­ди пред­при­ни­мал по­пытку прив­не­сти в по­ли­ти­ку нрав­ст­вен­ность, про­воз­гла­сил при­мат «средств» над «це­ля­ми» и счи­тал «сред­ст­во» кри­те­ри­ем до­пус­ти­мо­сти и оцен­ки по­ли­тического дей­ст­вия.

Со­ци­аль­ная цель Гандизма - дос­ти­же­ние все­об­ще­го бла­го­ден­ст­вия («сар­во­дайя»). Сфор­му­ли­ро­ван­ная М.К. Ган­ди «кон­ст­рук­тив­ная про­грам­ма» пре­ду­смат­ри­ва­ла все­мер­ное раз­ви­тие руч­но­го тка­че­ст­ва и пря­де­ния (прял­ка ста­ла сим­во­лом ИНК), на­ла­жи­ва­ние от­но­ше­ний ме­ж­ду ин­дус­ской и му­сульманской об­щи­на­ми, ли­к­ви­да­цию ин­сти­ту­та «не­при­ка­сае­мых» и уст­ра­не­ние дис­кри­ми­на­ции по кас­то­вой при­над­леж­но­сти, раз­ви­тие национального об­ра­зо­ва­ния, про­па­ган­ду трез­во­сти. Ган­ди счи­тал пре­одо­ле­ние кас­то­вой дис­кри­ми­на­ции од­ной из важ­ней­ших пред­по­сы­лок един­ст­ва на­ции. Пре­ду­смат­ри­ва­лось улуч­ше­ние эко­но­мического по­ло­же­ния низ­ких каст и во­вле­че­ние «не­при­ка­сае­мых» в об­щественно-по­ли­тическую жизнь пу­тём ре­зер­ви­ро­ва­ния за ни­ми час­ти мест в вы­бор­ных пред­ста­ви­тель­ных ор­га­нах. Осо­бое зна­че­ние при­да­ва­лось раз­ви­тию де­рев­ни, вклю­чая соз­да­ние ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния - пан­чая­тов. Сле­до­ва­ние «кон­ст­рук­тив­ной про­грам­ме» бы­ло обя­за­тель­ным для сто­рон­ни­ков Ган­ди. Эта про­грам­ма ста­ла со­став­ной ча­стью про­грам­мы ИНК. В по­след­ние го­ды жиз­ни Ган­ди вы­ска­зы­вал­ся за соз­да­ние государственного сек­то­ра в круп­ной промышленности.

М.К. Ган­ди прив­нёс в индийскую по­ли­тическую жизнь об­ра­зы и фра­зео­ло­гию, за­им­ст­во­ван­ные из тра­диционных ре­лигиозных-фи­лософских сис­тем Ин­до­ста­на, од­на­ко его прин­цип со­еди­не­ния ре­ли­гии и по­ли­ти­ки су­ще­ст­вен­но от­ли­чал­ся от по­ни­ма­ния это­го прин­ци­па ре­лигиозно-об­щин­ны­ми дея­те­ля­ми. Ре­лигиозный уни­вер­са­лизм Ган­ди ос­но­вы­вал­ся на при­зна­нии сущ­но­ст­ной общ­но­сти различных ре­ли­гий. Об­ра­ще­ние Ган­ди к ре­лигиозному со­зна­нию слу­жи­ло по­ли­тической мо­би­ли­за­ции, но не де­ла­ло национальное дви­же­ние ре­ли­ги­оз­ным. Ган­ди от­стаи­вал прин­цип се­ку­ля­риз­ма как ос­но­во­по­ла­гаю­щий в жиз­ни по­ли­кон­фес­сио­наль­но­го об­ще­ст­ва, при­зы­вал к еди­не­нию ин­ду­сов и му­суль­ман в борь­бе за сво­бо­ду, ви­дя в этом так­же за­лог де­мо­кра­тического раз­ви­тия не­за­ви­си­мой Ин­дии. Иде­ям Ган­ди со­от­вет­ст­во­вал его по­ли­тический об­раз национального во­ж­дя и на­став­ни­ка, ре­лигиозного под­виж­ни­ка и бед­ня­ка (простейшая до­мо­тка­ная оде­ж­да, от­каз от спирт­ных на­пит­ков, ве­ге­та­ри­ан­ст­во, не­при­хот­ли­вый быт).

В современной Ин­дии ган­ди­ст­ские ме­то­ды по­ли­тической борь­бы (гражданское не­по­ви­но­ве­ние, го­ло­дов­ки про­тес­та) не­ред­ко ис­поль­зу­ют­ся пар­тия­ми и об­щественными дви­же­ния­ми различной ори­ен­та­ции, а ган­ди­ст­ские пред­став­ле­ния в той или иной ме­ре на­сле­ду­ют­ся и пе­ре­ос­мыс­ли­ва­ют­ся в идео­ло­гических ус­та­нов­ках ря­да пар­тий, пре­ж­де все­го ИНК, и об­щественных ор­ганизаций, про­воз­гла­ша­ю­щих сво­ей ко­неч­ной це­лью во­пло­ще­ние идеа­лов ган­ди­ст­ской «сар­во­дайи».

Дополнительная литература:

Рол­лан Р. Ма­хат­ма Ган­ди. Л., 1924;

Fi­scher L. The life of Mahatma Gandhi. L., 1951;

Tendulkar D.G. Mahatma. Life of M.K. Gan­dhi. Bombay, 1951–1954. Vol. 1–8.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)