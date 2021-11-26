ЕГИПЕТСКИЕ ВОССТАНИЯ 1919, 1921
ЕГИПЕТСКИЕ ВОССТАНИЯ 1919, 1921 годов - массовые национально-освободительные выступления в Египте против британского колониального присутствия.
Восстание 1919 года («революция 1919 года») началось в условиях ухудшения экономического положения в Египте и общего подъёма антиколониального движения после 1-й мировой войны. Поводом к нему послужил арест 9 марта лидеров партии Вафд во главе с С. Заглулем. 10-11 марта в Каире прошли демонстрации протеста, на разгон которых британская колониальная администрация бросила войска. В ответ египтяне начали нападать на британские гарнизоны и создавать в отдельных местах национальные органы власти. Отсутствие единого руководства и отказ лидеров Вафд возглавить восстание стали одной из главных причин его поражения. Сосредоточив в Египте значительные военные силы, британские власти к началу апреля подавили основные очаги повстанческого движения; отдельные столкновения египтян с британскими войсками продолжались до ноября 1919 года.
Назначенный в 1919 году на пост верховного комиссара в Египте Э.Г. Алленби попытался разрядить обстановку. По рекомендации специальной комиссии А. Милнера британское правительство заявило о согласии предоставить Египту независимость при условии подписания им «союзного договора». Проект договора, подготовленный Дж.Н. Керзоном, предусматривал сохранение британского военного присутствия и контроля Лондона над египетскими финансами и внешней политикой. Это вызвало резкий протест со стороны египетских националистов. Повторный арест в декабр. 1921 года лидеров Вафд привёл к новому обострению ситуации в Египте (массовые демонстрации, нападения на британские войска, диверсии), получившему название восстания 1921 года. Как и восстание 1919 года, оно было стихийным и неорганизованным, что позволило колониальным властям быстро его подавить. Несмотря на поражение, египетские восстания 1919, 1921 годов оказали серьёзное влияние на политику британского правительства, которое было вынуждено отказаться от протектората над Египтом и 28 февраля 1922 года формально признать его независимость.