ЕГИПЕТСКИЕ ВОССТАНИЯ 1919, 1921

ЕГИПЕТСКИЕ ВОССТАНИЯ 1919, 1921 годов - массовые национально-освободительные выступления в Египте против британского колониального присутствия.

Вос­ста­ние 1919 года («ре­во­лю­ция 1919 года») на­ча­лось в ус­ло­ви­ях ухуд­ше­ния эко­но­мического по­ло­же­ния в Егип­те и об­ще­го подъ­ё­ма ан­ти­ко­ло­ни­аль­но­го дви­же­ния по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны . По­во­дом к не­му по­слу­жил арест 9 мар­та ли­де­ров пар­тии Вафд во гла­ве с С. За­глу­лем. 10-11 мар­та в Каи­ре про­шли де­мон­ст­ра­ции про­тес­та, на раз­гон ко­то­рых британская ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция бро­си­ла вой­ска. В от­вет егип­тя­не на­ча­ли на­па­дать на британские гар­ни­зо­ны и соз­да­вать в отдельных мес­тах национальные ор­га­ны вла­сти. От­сут­ст­вие еди­но­го ру­ко­во­дства и от­каз ли­де­ров Вафд воз­гла­вить вос­ста­ние ста­ли од­ной из главных при­чин его по­ра­же­ния. Со­сре­до­то­чив в Егип­те зна­чительные во­енные си­лы, британские вла­сти к на­ча­лу ап­ре­ля по­да­ви­ли основные оча­ги пов­станческого дви­же­ния; отдельные столк­но­ве­ния егип­тян с британскими вой­ска­ми про­дол­жа­лись до но­ября 1919 года.

На­зна­чен­ный в 1919 году на пост вер­хов­но­го ко­мис­са­ра в Егип­те Э.Г. Ал­лен­би по­пы­тал­ся раз­ря­дить об­ста­нов­ку. По ре­ко­мен­да­ции специальной ко­мис­сии А. Мил­не­ра британское пра­ви­тель­ст­во зая­ви­ло о со­гла­сии пре­дос­та­вить Егип­ту не­за­ви­си­мость при ус­ло­вии под­пи­са­ния им «со­юз­но­го до­го­во­ра». Про­ект до­го­во­ра, под­го­тов­лен­ный Дж.Н. Кер­зо­ном, пре­ду­смат­ри­вал со­хра­не­ние британского во­енного при­сут­ст­вия и кон­тро­ля Лон­до­на над египетскими фи­нан­са­ми и внеш­ней по­ли­ти­кой. Это вы­зва­ло рез­кий про­тест со сто­ро­ны египетских на­цио­на­ли­стов. По­втор­ный арест в декабр. 1921 года ли­де­ров Вафд при­вёл к но­во­му обо­ст­ре­нию си­туа­ции в Егип­те (мас­со­вые де­мон­ст­ра­ции, на­па­де­ния на британские вой­ска, ди­вер­сии), по­лу­чив­ше­му название вос­ста­ния 1921 года. Как и вос­ста­ние 1919 года, оно бы­ло сти­хий­ным и не­ор­га­ни­зо­ван­ным, что по­зво­ли­ло ко­ло­ни­аль­ным вла­стям бы­ст­ро его по­да­вить. Не­смот­ря на по­ра­же­ние, египетские восстания 1919, 1921 годов ока­за­ли серь­ёз­ное влия­ние на по­ли­ти­ку британского пра­ви­тель­ст­ва, ко­то­рое бы­ло вы­ну­ж­де­но от­ка­зать­ся от про­тек­то­ра­та над Егип­том и 28 февраля 1922 года фор­маль­но при­знать его не­за­ви­си­мость.

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