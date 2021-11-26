БЕН БАДИС Абд аль-Хамид

Видный религиозный, общественный и политический деятель, поэт и публицист , основатель Ассоциации улемов-реформаторов Алжира.

Родился в г. Константина в зажиточной мавританской семье, возводившей свою генеалогию к берберским правителям Гранады XII в. По окончании университета Зитуна в Тунисе в 1914 совершил поездку в Хиджаз и Египет, где сблизился со сторонниками реформации ислама . Вернувшись на родину, стал учителем в Константине, одновременно выступая в качестве проповедника в мечетях и кружках единомышленников.

В 1922 издавал газету «Аль-Мунтакид», вскоре запрещенную колониальными властями. В 1925—1939 — издатель и главный редактор журнала «Аш-Шихаб» («Метеор»), в котором наряду с проповедью «саляфийи» (т. е. «очищения» ислама и возврата к его первоначальной чистоте) систематически критиковал политику Франции в Алжире и ее агентуру из продажных феодалов и чиновников, а также прислуживавших властям марабутов ( дервишей ) религиозных братств.

Блестящий оратор и одаренный педагог, просветитель и знаток арабского литературного языка, он много сделал для его возрождения и для перевода на этот язык всей системы образования в школах Ассоциации улемов. За это и за пропаганду арабской культуры получил прозвание «Вождя нации» и «Отца алжирского возрождения». Автор знаменитой формулы «Алжирская нация — не Франция, не может и не хочет ею быть».

В 1936—1938 входил в руководство Мусульманского конгресса, стоявшего на платформе поддержки Народного фронта во Франции .

С 1939 был лишен свободы выезда из Константины и попал под гласный надзор полиции. Его смерть в апреле 1940 вызвала массовые манифестации скорби по всей стране. Память о нем чтится до сих пор алжирцами самых разных взглядов и убеждений.

Автор статьи: Р. Г. Ланда.

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