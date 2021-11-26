АВИЛА КАМАЧО (исп. Аvila Camacho), Мануэль

Мексиканский государственный деятель, генерал.

В 14 лет участвовал в восстании против диктатуры генерала Викториано Уэрты, в 1920 получил звание полковника. В 1933 в правительстве президента А. Родригеса занимал пост начальника штаба Департамента по военным и морским делам, в 1937 при президенте Л. Карденасе возглавил этот Департамент. В 1940 при поддержке правого крыла партии мексиканской революции победил на президентских выборах. Лозунгом его президентства была идея «национального единства» в условиях Второй мировой войны . Правительством А. К. принимались законодательные нормы, затруднявшие организацию забастовок, вводились санкции против их участников. Главным содержанием экономической политики А. К. стало всестороннее стимулирование промышленного развития страны на пути импортзамещающей индустриализации. В условиях сокращения импорта во время Второй мировой войны правительство осуществляло поддержку национального производства. Тем не менее в 1941 правительство разрешило участие иностранного капитала в изыскательных работах по нефтедобыче. В аграрной политике правительство А. К. существенно сократило масштабы земельных владений, выделяемых крестьянам. Проводилась поддержка сельской буржуазии, учитывались интересы крупных землевладельцев. В 1943 в Аграрный кодекс были внесены корректировки, направленные на изменение плана Карденаса по созданию в стране коллективного эхидального землевладения в пользу развития парцеллизации эхидос. В то же время за годы правления А. К. в стране в 2 раза увеличилась площадь орошаемых земель, существенно увеличились темпы роста с.-х. производства. Во внешней политике правительство А. К. заняло позицию поддержки СССР в борьбе с Германией. 30.05.1942 Мексика присоединилась к антигитлеровской коалиции . В ноябре 1942 были восстановлены дипломатические отношения с СССР. На выборах в 1946 А. К. уступил президентский пост М. Алеману.

Автор статьи: И. В. Селиванова.