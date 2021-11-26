АНГЛО-ЕГИПЕТСКИЙ ДОГОВОР 1936

Упразднил британский оккупационный режим.

Великобритания сохранила свои войска в зоне Суэцкого канала, Каире и Александрии. Английские офицеры , служившие в египетской армии, ушли в отставку, но остались в Египте в составе британской военной миссии. В случае войны порты, аэродромы и средства связи Египта поступали в распоряжение английской армии. Был восстановлен англо-египетский кондоминиум в Судане .

Автор статьи: Серегичев С.Ю.

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