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АНГЛО-ЕГИПЕТСКИЙ ДОГОВОР 1936
Упразднил британский оккупационный режим.
Великобритания сохранила свои войска в зоне Суэцкого канала, Каире и Александрии. Английские офицеры, служившие в египетской армии, ушли в отставку, но остались в Египте в составе британской военной миссии. В случае войны порты, аэродромы и средства связи Египта поступали в распоряжение английской армии. Был восстановлен англо-египетский кондоминиум в Судане.
Автор статьи: Серегичев С.Ю.
© Российская Историческая Энциклопедия
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