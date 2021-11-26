АГИРРЕ СЕРДА, Педро Агирре Серда, Педро

Чилийский политический деятель.

Начал свою карьеру как преподаватель философии. В 1906 вступил в масонскую ложу, а затем и в Радикальную партию, где сразу же выдвинулся на ведущие позиции. В 1915 был впервые избран депутатом Конгресса, а в 1921 — сенатором. Тогда же стал министром просвещения, а в реформистском правительстве А. Алессандри (1921–1924) возглавлял кабинет министров. После военного переворота 1924 покинул Чили. В эмиграции написал публицистические работы «Аграрная проблема» (1929) и «Промышленные проблемы» (1933). В 1930 вернулся в Чили. Принадлежал к умерено-консервативной части радикальной партии. В 1937 был противником присоединения радикалов к Народному фронту с участием коммунистов и социалистов. Однако после решения партии об участии в Народном фронте был выдвинут единым кандидатом левых на президентских выборах. В 1938 получил на выборах 50,46% голосов и стал президентом Чили. Лозунгом его правления было «управлять — значит просвещать». В 1939 создал Корпорацию развития Чили (КОРФО), ставшую главным инструментом импортозамещающей индустриализации и участия государства в управлении экономикой. Умер на посту президента.

Автор статьи: А. А. Щелчков.