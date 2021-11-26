ПАСАЛИДИС ИОАННИС

ПАСАЛИДИС ИОАННИС - греческий государственный и политический деятель.

Окон­чил медицинский факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1910). По­сле непро­дол­жительной ста­жи­ров­ки в Гер­ма­нии (1913) за­нял­ся медицинской прак­ти­кой в Одес­се , за­тем воз­глав­лял гос­пи­таль в городе Су­хум. В феврале 1919 года из­бран депутатом пар­ла­мен­та Грузинской де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки от гру­зин­ских мень­ше­ви­ков пар­тии. По­сле ус­та­нов­ле­ния советской вла­сти в Гру­зии (1921) в 1922 году эмиг­ри­ро­вал в Гре­цию. В 1923-1925 годы депутат греческого пар­ла­мен­та от города Са­ло­ни­ки, вы­сту­пал за ус­та­нов­ле­ние рес­пуб­ли­кан­ской фор­мы прав­ле­ния . В го­ды германской ок­ку­па­ции (1941-1944) ак­тив­ный уча­ст­ник Гре­че­ско­го на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­но­го фрон­та (ЭАМ), в 1945 году из­бран членом ЦК ЭАМ. В ию­не 1951 года воз­гла­вил из­би­рательный блок пар­тий, вы­сту­пав­ших за де­мо­кра­тические ре­фор­мы (впо­след­ст­вии пре­об­ра­зо­ван в Еди­ную де­мо­кра­ти­че­скую ле­вую пар­тию Гре­ции, ЭДА). В 1951-1968 годы председатель ЭДА, в 1951-1967 годы депутат пар­ла­мен­та. По­сле ус­та­нов­ле­ния 21.4.1967 года «чёр­ных пол­ков­ни­ков дик­та­ту­ры» 1967-1974 годов на­хо­дил­ся под до­маш­ним аре­стом вплоть до сво­ей смер­ти.