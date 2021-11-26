ПАРРИ ФЕРРУЧЧО

ПАРРИ ФЕРРУЧЧО - итальянский политический и государственный деятель.

Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны . С 1918 года пре­по­да­вал литературу в Ли­цее Па­ри­ни (Ми­лан), ра­бо­тал в газете «Corriere della Sera». По­сле при­хо­да к вла­сти Б. Мус­со­ли­ни (1922) примк­нул к ан­ти­фа­ши­ст­ско­му дви­же­нию. В 1926 году один из ор­га­ни­за­то­ров бег­ст­ва Ф. Ту­рати во Фран­цию, аре­сто­ван и при­го­во­рён к 10 месяцам тю­рем­но­го за­клю­че­ния. В даль­ней­шем несколько раз под­вер­гал­ся аре­сту и ссыл­ке. В 1929 году всту­пил в под­поль­ную груп­пу «Спра­вед­ли­вость и сво­бо­да». С 1943 года уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния (псевдоним Мау­ри­цио (Maurizio)), воз­гла­вил пар­ти­зан­ские от­ря­ды «Спра­вед­ли­вость и сво­бо­да». Осе­нью 1943 года из­бран представителем Комитета национального ос­во­бо­ж­де­ния, ру­ко­во­див­ше­го пар­ти­зан­ским дви­же­ни­ем на тер­ри­то­рии Итальянской со­ци­аль­ной рес­пуб­ли­ки, с 1944 года заместитель глав­но­ко­мандующего Кор­пу­сом доб­ро­воль­цев сво­бо­ды. 2.1.1945 года аре­сто­ван гес­та­по в Ми­ла­не.Ос­во­бо­ж­дён в мар­те 1945 года в ре­зуль­та­те пе­ре­го­во­ров западных со­юз­ни­ков с германским ко­ман­до­ва­ни­ем в Северной Ита­лии («опе­ра­ция Сан­райз-Кросс­ворд»). При­нял уча­стие в Ап­рель­ском вос­ста­нии 1945 года.

По­сле окон­ча­ния 2-й ми­ро­вой вой­ны воз­гла­вил 21.6.1945 года итальянское пра­ви­тель­ст­во (за­ни­мал в нём так­же пост министра внутренних дел), со­став­лен­ное из пред­ста­ви­те­лей всех ан­ти­фа­ши­ст­ских пар­тий. Од­на­ко по­сле вы­хо­да чле­нов Италь­ян­ской ли­бе­раль­ной пар­тии из ка­би­не­та ушёл в от­став­ку (8.12.1945). С 1946 года депутат Уч­ре­дительного со­б­ра­ния. В 1947 году вме­сте с другими чле­на­ми Пар­тии дей­ст­вия (ос­но­ва­на в 1942 году) во­шёл в Италь­ян­скую рес­пуб­ли­кан­скую пар­тию (ИРП), од­на­ко из-за раз­но­гла­сий по во­про­су о но­вом из­би­рательном за­ко­не в 1953 году вы­шел из неё и вме­сте с П. Ка­ла­ман­д­реи (1889-1956) ос­но­вал пар­тию Народный со­юз. В 1957 году всту­пил в Италь­ян­скую со­циа­ли­сти­че­скую пар­тию. В 1958 году из­бран в Се­нат. Внёс за­ко­но­про­ект о соз­да­нии пар­ла­мент­ской ко­мис­сии по борь­бе с ма­фи­ей (соз­да­на в 1962 году). С 1963 года по­жиз­нен­ный се­на­тор. В Се­на­те воз­гла­вил не­за­ви­си­мую Ле­вую груп­пу. Из­да­вал журнал «l’Astrolabio» (с 1963), в ко­то­ром при­зы­вал к даль­ней­шей де­мокра­ти­за­ции об­щественной жиз­ни и об­ра­щал вни­ма­ние на опас­ность нео­фа­шиз­ма. В 1949-1969 годы пре­зи­дент Итальянской фе­де­ра­ции пар­ти­зан­ских ас­со­циа­ций.

Сочинение:

Scritti 1915–1975 / А cura di E. Collotti e. a. Mil., 1976.