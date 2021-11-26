ОБЪЕДИНЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ РЕСПУБЛИКИ (ОПР)
ОБЪЕДИНЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ РЕСПУБЛИКИ (ОПР) - французская политическая партия.
Основана Ж.Р. Шираком 5 декабря 1976 года на базе голлистского Союза за новую республику с целью подчеркнуть самостоятельность голлистского движения и его независимость от партнёров по правящей коалиции, объединившихся в 1978 году в Союз за французскую демократию (ЮДФ) и пользовавшихся поддержкой президента В. Жискар д’Эстена. Своими целями партия провозглашала обеспечение суверенитета народа и государства, свободы, ответственности и достоинства личности. Первым председателем ОПР стал Ширак, избранный благодаря поддержке партии мэром Парижа в 1977 году, генеральным секретарём - Ж. Моно. По результатам парламентских выборов 1978 года ОПР вышла на 1-е место по числу представителей в Национальном собрании (154 мандата). В 1981-1986, 1988-1993 годах ОПР - главная сила правой оппозиции находившимся у власти правительствам социалистов. В 1986-1988, 1993-1995, в период президентства Ф. Миттерана, лидеры партии (сначала Ширак, затем Э. Балладюр) возглавляли правительства (так называемые 1-е и 2-е сосуществования). В 1990-е годы в ОПР усилились внутренние противоречия, прежде всего по вопросам европейской политики. Крыло партии, возглавляемое Ш. Паскуа и Ф. Сегеном, выступало против углубления интеграции в Европейское экономическое сообщество (с 1993 года Европейский союз), в то время как Ширак и Балладюр поддерживали этот процесс, выразившийся в подписании Маастрихтского договора. В канун президентских выборов 1995 года в ОПР произошёл новый раскол по вопросу о выдвижении претендента на президентский пост. Часть членов партии (Н. Саркози, Ф. Фийон и др.) поддержали кандидатуру Балладюра, в то время как другая часть (А. Жюппе, Ж. Тубон и др.) - кандидатуру Ширака. В результате свои кандидатуры выставили и Ширак, и Балладюр. После победы на выборах Ширака ОПР проводила курс на объединение с правоцентристскими силами Франции. В апреле 2002 года партия слилась с большей частью ЮДФ и образовала Союз за президентское большинство [с ноября 2002 года Союз за народное движение (ЮМП)].