НАРОДНО-РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
НАРОДНО-РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - французская политическая партия.
Создана в ноябре 1944 года бывшим председателем Национального совета Сопротивления Ж. Бидо и диктором радио «Свободная Франция» М. Шуманом. Печатный орган МРП (с февраля 1945 года) - еженедельник «Forces nouvelles». В ноябре 1945 года принята программа МРП, в которой сочетались идеи, характерные для буржуазного крыла французского Движения Сопротивления и «социального католицизма», унаследованные от предшественницы МРП - небольшой католической Партии народных демократов (Parti démocrate populaire; существовала в 1924-1940 годах).
Лидеры МРП ратовали за государственное регулирование экономики, частичную национализацию и «революцию путём закона» (выражение впервые появилось в статье будущего генерального секретаря МРП А. Колена в сентябре 1944 года), под которой понималось проведение глубоких социально-экономических реформ конституционным путём. Во внешней политике МРП выступала за создание системы международной безопасности, участие Франции в НАТО и европейских интеграционных структурах. В 1945 году в МРП вступили 235 тыс. человек, она превратилась в строго структурированную массовую партию правого толка, пользующуюся заметным политическим влиянием.
Представители МРП входили в состав Временного правительства (1944-1946 годы) и принимали участие в разработке проводимых в послевоенной Франции реформ. В период Четвёртой республики МРП - член 3-партийной правительственной коалиции (1946-1947 годы), затем правительственных кабинетов «третьей силы» и правоцентристского блока, в которых оказывала непосредственное влияние на внутреннюю и внешнюю политику Франции.
Хотя число депутатов от МРП в Национальной ассамблее постепенно сокращалось (со 167 человек в 1946 году до 74 человек в 1956 году), её лидеры Бидо и Р. Шуман несколько раз возглавляли Совет министров и занимали пост министра иностранных дел. После возвращения в 1958 году Ш. де Голля к власти, в первые годы Пятой республики, МРП входила в состав правительственного большинства, но в 1962 году перешла в оппозицию. В 1967 году, полностью утратив влияние на политическую жизнь Франции, была распущена.