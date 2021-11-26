МАЛРУНИ БРАЙАН

МАЛРУНИ БРАЙАН (Мар­тин Брай­ан) - государственный и по­ли­тический дея­тель Ка­на­ды , ад­во­кат.

Из мно­го­дет­ной ка­то­лической се­мьи ирландских им­ми­гран­тов. Изу­чал пра­во в университетах Святого Фран­ци­ска Кса­вье (Но­вая Шот­лан­дия) и Ла­ва­ля (Кве­бек).

В 1956 годы уча­ст­во­вал в из­би­рательной кам­па­нии ли­де­ра Про­грес­сив­но-кон­сер­ва­тив­ной пар­тии (ПКП) Дж.Дж. Ди­фен­бей­ке­ра. В 1960-х годах ра­бо­тал в круп­ной юри­дической ком­па­нии, спе­циа­ли­зи­ро­вав­шей­ся на уре­гу­ли­ро­ва­нии тру­до­вых кон­флик­тов в фи­нан­со­во-промышленных кор­по­ра­ци­ях. В 1970-х годах стал од­ним из ве­ду­щих дея­те­лей ПКП в провинции Кве­бек и пре­зи­ден­том кор­по­ра­ции «Iron Ore Company of Canada». В 1983 году из­бран ли­де­ром ПКП на фе­де­раль­ном уров­не.

На вы­бо­рах 1984 года вы­сту­пил с про­грам­мой со­кра­ще­ния государственного вме­ша­тель­ст­ва в эко­но­ми­ку, уг­луб­ле­ния ин­те­гра­ции с США , до­сти­же­ния кон­сти­туционного ком­про­мис­са с Кве­беком с це­лью по­лу­че­ния под­пи­си этой про­вин­ции под Кон­сти­туционным Ак­том 1982 года. Про­грам­ма Малруни по­зво­ли­ла ПКП до­бить­ся са­мой зна­чительной по­бе­ды в её ис­то­рии (пар­тия за­вое­ва­ла 211 мест в пар­ла­мен­те). В том же го­ду Малруни за­нял пост пре­мьер-министра Ка­на­ды.

Его пра­ви­тель­ст­во про­ве­ло при­ва­ти­за­цию ря­да государственных кор­по­ра­ций, дос­тиг­ло со­гла­ше­ния о сво­бод­ной тор­гов­ле с США (1988 год) и Мек­си­кой (1992 год), в то же вре­мя им был вве­дён край­не не­по­пу­ляр­ный на­лог на то­ва­ры и ус­лу­ги. На ба­зе одоб­рен­ных Кве­бе­ком ком­про­мисс­ных Мич-Лейк­ско­го (1987 год) и Шар­лот­та­ун­ско­го (1992 год) со­гла­ше­ний, рас­ши­ряв­ших пра­ва про­вин­ций, был раз­вёр­нут фе­де­раль­но-про­винциальный пе­ре­го­вор­ный про­цесс по кон­сти­туционной про­бле­ме. В 1988 году ка­би­нет Малруни ини­ции­ро­вал при­ня­тие за­ко­на о со­хра­не­нии и раз­ви­тии мно­го­куль­тур­но­го на­сле­дия Ка­на­ды. В 1993 году в ус­ло­виях эко­но­мического спа­да, уси­ли­ваю­ще­го­ся не­до­воль­ст­ва на­се­ле­ния стра­ны на­ло­го­вой по­ли­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва и про­ва­ла пе­ре­го­во­ров по кон­сти­туционному во­про­су Малруни под дав­ле­ни­ем внут­ри­пар­тий­ной оп­по­зи­ции, же­лая пре­дот­вра­тить по­ра­же­ние ПКП на вы­бо­рах, ос­та­вил пост ли­де­ра пар­тии и пе­ре­дал пре­мьер­ские пол­но­мо­чия К. Кем­пбелл.

По­сле от­став­ки воз­гла­вил журнал «Forbes Global Business and Finance», во­шёл в со­вет ди­рек­то­ров ря­да круп­ных кор­по­ра­ций.

Сочинения:

Where I stand: the new Tory leader speaks out. Toronto, 1983;

Memoirs. Toronto, 2007.