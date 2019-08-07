Линн Кокс – преодолевшая льды холодной войны 7 августа 1987 года состоялся уникальный заплыв американской спортсменки Линн Кокс. Она переплыла Берингов пролив, разъединяющий США и Россию Трещина в железном занавесе 5 марта 1946 года Уинстон Черчилль в своей Фултонской речи ратовал за линию раздела Европы и Советского Союза. Мол, именно от русских все проблемы, и надо себя от них отгородить. В СССР посчитали это сигналом к холодной войне и тоже начали возводить барьеры, защищая себя и социалистические страны от тлетворного влияния Запада. Насколько прочным оказался этот забор, показало время. Линн Кокс в ходе своего судьбоносного заплыва между США и СССР Источник: vokrugsveta.ru Несмотря на все запреты, весь... На чтение: 2 минуты

7 августа 1987 года состоялся уникальный заплыв американской спортсменки Линн Кокс. Она переплыла Берингов пролив, разъединяющий США и Россию

Трещина в железном занавесе

5 марта 1946 года Уинстон Черчилль в своей Фултонской речи ратовал за линию раздела Европы и Советского Союза. Мол, именно от русских все проблемы, и надо себя от них отгородить. В СССР посчитали это сигналом к холодной войне и тоже начали возводить барьеры, защищая себя и социалистические страны от тлетворного влияния Запада. Насколько прочным оказался этот забор, показало время.

Линн Кокс в ходе своего судьбоносного заплыва между США и СССР

Источник: vokrugsveta.ru

Несмотря на все запреты, весь мир аплодировал Большому театру, русские художники заполнили все мировые аукционы, Юрий Гагарин и «спутник» стали мировыми брендами. Такие же прорехи в железном занавесе нанесли Международный фестиваль молодёжи и студентов в Москве в 1957 году , кинофестивали, выставки из советских музеев, Олимпиада-80 и другие значимые события. Люди во всём мире не хотели жить по законам политиков, они хотели общаться, находить общий язык и понимание. Рональд Рейган называл СССР «империей зла», но в нашу страну приезжали Дин Рид, Анджела Дэвис , Саманта Смит и другие американцы, имевшие другую точку зрения. Такие люди хотели увидеть другой мир своими глазами, наладить отношения, ощутить, как всё есть на самом деле.

Сегодня мы расскажем ещё об одном человеке, который в самый разгар холодной войны попытался на практике растопить лёд отношений между США и СССР.

Соединяя берега

Сегодня дорога из Москвы в Нью-Йорк занимает более десяти часов при полёте на современном пассажирском лайнере. На самом деле расстояние между нашими странами всего 4,3 километра! При ясной погоде в хороший бинокль можно даже кое-что рассмотреть на противоположном берегу. На Аляске есть остров Малый Диомид, а в России есть остров Большой Диомид. Между ними и пролегает граница двух великих держав. Ещё в США есть замечательная спортсменка Линн Кокс, которая прославилась своими беспрецедентными заплывами. На её счету преодоление пролива Ла-Манш за 9 часов 57 минут в 1972 году (тогда девушке было всего 15 лет!), пролив Кука между островами Новой Зеландии в 1975 году, а в 1976 году ей покорился Магелланов пролив. Её имя попало в Книгу рекордов Гиннесса за то, что 7 августа 1988 года пересекла озеро Байкал, проплыв 18 километров и пробыв в ледяной воде 4 часа 18 минут.

Очередной заплыв Линн Кокс в ледяной воде

Источник: nat-geo.ru

Ещё в 1976 году у спортсменки зародилась идея переплыть пролив между Азией и Америкой. Много лет она добивалась этого разрешения от советских властей, но это были пограничные территории, и просто так власти не соглашались. В августе 1987 года Линн приняла решение просто плыть. Все заявления спортсменки были под контролем, а буквально за сутки перед её стартом пришло разрешение.

4160 метров для такого опытного человека, как Линн Кокс, – не расстояние. Но не забывайте, что это Приполярье, и температура воды летом там около 6 градусов. Другие источники говорят, что в день заплыва морская вода вообще была 3 градуса. Это совсем не курортные моря в районе Анталии. В такой обстановке обычный человек может продержаться от силы 30 минут.

7 августа 1987 года условия для плавания складывались удачно. Берингов пролив был абсолютно спокоен, только чуть позже опустился туман, сокративший видимость до 400 метров. Линн сопровождали местные жители инуиты на своих каяках.

Заплыв был очень тяжёлым, длился 2 часа с небольшим. Линн вспоминала, что у неё перехватывало дыхание от холода, немели руки и ноги. От усталости и холода она не могла выйти из воды. Советские пограничники на руках вынесли американку из воды, а врач Рита Захарова помогала ей согреться.

Линн продолжает плавать и сейчас

Источник: camarillopta.org

Пловчиха говорила, что именно ради этого человеческого контакта и был задуман весь этот заплыв: «Мы столько лет боялись советских людей, а эта женщина согревала меня, чтобы вернуть к жизни. Я действительно чувствовала искреннее тепло и большую радость русских за меня. Я поняла, что с этим народом просто дружить, потому что они живут теми же ценностями, что и мы – простые американцы». На следующий день все газеты мира вышли с заголовками: «Линн Кокс растопила лёд», «Рухнул железный занавес» и другими подобными.

В 1987 году Михаил Горбачёв в ходе визита в Вашингтон вместе с Рональдом Рейганом поднимут тост за Линн Кокс: «Своим мужеством она доказала, насколько наши народы близки друг другу». Сама Линн говорила: «Строить мосты через границы – таков мой девиз. И в этот раз мне хотелось открыть границы, уничтожить барьеры между двумя нашими супердержавами, чтобы мы могли стать друзьями».

Обложка: view-w.ru