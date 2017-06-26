Кто такой «дядя Фёдор» для агентов ЦРУ? С лёгкой руки писателя Эдуарда Успенского и создателей цикла мультфильмов о жителях Простоквашино Дядя Фёдор у миллионов наших соотечественников стойко ассоциируется с мальчиком из сказки, которому стало скучно в городе с родителями и который в поисках новых впечатлений отправился на жительство в сельскую местность. «Сказка – ложь, да в ней намёк», – это, как оказывается теперь, и про выражение «дядя Фёдор». Совсем недавно были рассекречены обширные массивы архивных коллекций американского ЦРУ, многие тысячи страниц из рассекреченного посвящены шпионской работе этого ведомства против советской власти. И в переписке русскоязычных агентов американских спецслужб 1950-х годов читаем, например, такое: «Дядя Фёдор говорит, что... На чтение: 1 минута

С лёгкой руки писателя Эдуарда Успенского и создателей цикла мультфильмов о жителях Простоквашино Дядя Фёдор у миллионов наших соотечественников стойко ассоциируется с мальчиком из сказки, которому стало скучно в городе с родителями и который в поисках новых впечатлений отправился на жительство в сельскую местность. «Сказка – ложь, да в ней намёк», – это, как оказывается теперь, и про выражение «дядя Фёдор».

Совсем недавно были рассекречены обширные массивы архивных коллекций американского ЦРУ, многие тысячи страниц из рассекреченного посвящены шпионской работе этого ведомства против советской власти. И в переписке русскоязычных агентов американских спецслужб 1950-х годов читаем, например, такое: «Дядя Фёдор говорит, что он готовится к встрече с вами». Такие письма посылались через официальную почту и содержали известные адресатам условные формулировки. На этом тайном языке «Дядя Фёдор» означал СССР как государство или советские спецслужбы, и такая фраза в письме была предупреждением агенту, чтобы тот был готов к вероятным неприятностям со стороны чекистов. К сказочному герою этот дядя не имеет никакого отношения, хотя и появился раньше персонажа, придуманного писателем.