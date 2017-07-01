Краткий курс истории. Родилась принцесса Диана 1 июля 1961 года в поместье Сандрингем в британском графстве Норфолк родилась Диана Спенсер, будущая принцесса Уэльская, первая супруга наследника британского престола принца Чарльза. На чтение: 1 минута

1 июля 1961 года в поместье Сандрингем в британском графстве Норфолк родилась Диана Спенсер, будущая принцесса Уэльская, первая супруга наследника британского престола принца Чарльза.

Школу не осилила

Появившись на свет в аристократической семье, будущая мировая знаменитость в детстве и юности отличалась способностями только к музыке и танцам. Обучение же в элитной школе для девочек в графстве Кент оказалось Диане в тягость – впоследствии и это обстоятельство использовали для повышения её популярности. Миллионы плохих учениц по всему миру почувствовали себя наравне с принцессой. Проблемы у девочки были не только с учёбой – после развода родителей, состоявшегося, когда ей было восемь лет, у неё не сложились отношения с мачехой.

Ранний брак

Диана была человеком ХХ века, большую часть которого добродетелью девушки считался своевременный выход замуж в возрасте чуть старше 18 лет. С будущим мужем принцем Чарльзом она познакомилась в 16 лет, а свадьба состоялась, когда ей только что исполнилось двадцать – 29 июля 1981 года. В XXI столетии нравы изменились даже в британском королевском доме. Старший сын Дианы принц Уильям в 2011 году взял в жёны 29-летнюю Кейт Миддлтон – в 1980-е годы «жёлтая пресса» дружно назвала бы такую невесту престарелой.

Вся биография – сплошной пиар

Образ принцессы Дианы успешно использовали для восстановления популярности королевской семьи внутри страны и во всём мире. До её появления при дворе многие британцы не понимали, зачем нужна монархия, при которой королева царствует, но не правит. Образ очаровательной супруги наследника престола был раскручен на полную катушку, а её реальную биографию заменили привлекательные штампы, добавляющие читательниц женским журналам. Семейные неурядицы, увенчавшиеся разводом в 1996-м, только добавляли Диане популярности, вершиной которой стала трагическая гибель в автомобильной катастрофе в Париже 31 августа 1997 года.

Обложка: Giuseppe Antonio Lomuscio CC BY-SA 4.0

Источник: ru.wikipedia.org