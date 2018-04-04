Краткий курс истории. Мартин Лютер Кинг 4 апреля 1968 года, 50 лет назад, в Мемфисе был застрелен великий афроамериканский борец за права чернокожих Мартин Лютер Кинг. Юный оратор Яркая фигура американского прогрессивизма, лидер Движения за гражданские права чернокожих в США, наиболее известный афроамериканский баптистский проповедник – всё это Мартин Лютер Кинг. Он родился 15 января 1929 года в Атланте, штат Джорджия. Отец Кинга был баптистским пастором. Сам Кинг с детства отличался способностями, в частности ораторскими: будучи 15-летним юношей, он выиграл конкурс ораторов, который проводила афроамериканская организация Джорджии. Для Кинга стало важным открытием, что многие белые тоже выступают против расизма. Это случилось около 1944 года, когда он... На чтение: 1 минута

4 апреля 1968 года, 50 лет назад, в Мемфисе был застрелен великий афроамериканский борец за права чернокожих Мартин Лютер Кинг.

Юный оратор

Яркая фигура американского прогрессивизма, лидер Движения за гражданские права чернокожих в США, наиболее известный афроамериканский баптистский проповедник – всё это Мартин Лютер Кинг. Он родился 15 января 1929 года в Атланте, штат Джорджия. Отец Кинга был баптистским пастором. Сам Кинг с детства отличался способностями, в частности ораторскими: будучи 15-летним юношей, он выиграл конкурс ораторов, который проводила афроамериканская организация Джорджии. Для Кинга стало важным открытием, что многие белые тоже выступают против расизма. Это случилось около 1944 года, когда он принял членство в Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. В возрасте 18 лет Мартин Лютер Кинг стал баптистским священником, а в 1955 году получил степень доктора теологии.

Деятельность

Откровенно политической борьбой за равенство рас Мартин Лютер Кинг занялся в тот же год, когда получил докторскую степень. Первая же акция, организованная Кингом, длилась больше года и привела к победе: Верховный суд Соединенных Штатов признал, что расовая сегрегация, имевшая место в штате Алабама, является неконституционной. В ходе своей политической деятельности Кинг посещал Индию – с целью ознакомления с деятельностью Махатмы Ганди. Некоторые из выступлений Кинга являются классическими с точки зрения ораторского мастерства. Так, речь Кинга «У меня есть мечта» стала очень известной. В 1963 году ее одновременно слушали около 300 тысяч человек. Уникальность фигуры Кинга связана и с тем, почему его относят к представителям социального христианства: в ходе политических выступлений Кинг в основном оперировал религиозными терминами. Это был лидер, который верил в христианскую любовь.

Гибель

Роковой выстрел прогремел 4 апреля 1968 года, в первую минуту девятнадцатого часа. Стрелял снайпер Джеймс Эрл Рей – его осудили на 99 лет тюрьмы. Это случилось во время проведения многотысячного марша протеста в Мемфисе, имевшего целью поддержку бастующих рабочих. В тот вечер Кинг просто стоял на балконе одного из мемфисских отелей. Кинга за четыре года до убийства наградили Нобелевской премией за вклад в демократизацию американского общества. А некоторые протестантские христианские конфессии признали Мартина Лютера Кинга мучеником, отдавшим жизнь за христианскую веру. Последствия убийства вылились в волну беспорядков по всей стране, для их подавления властям США пришлось задействовать армию…

Линдон Джонсон подписывает Закон о гражданских правах 1964 года. Позади него Мартин Лютер Кинг