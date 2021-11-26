КЕННЕДИ ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД На чтение: 1 минута

Президент США в 1961-1963 гг.

Родился в семье крупного предпринимателя Джозефа Кеннеди. Католик . Окончил Гарвардский университет. Участвовал в войне на Тихом океане в качестве командира торпедного катера, в 1943 г. был ранен и в 1944 г. вышел в отставку в чине старшего лейтенанта. В 1947-1953 гг. депутат Конгресса, Демократическая партия. В 1953-1960 гг. сенатор от Массачусетса. Выступил с идеей «новых рубежей» демократии, противостояния коммунизму не только военным путем, но и демонстрацией внутренних достижений Запада. 8 ноября 1960 г. избран президентом США, победив республиканца Р. Никсона.

После прихода к власти 20 января 1961 г. Кеннеди проводил политику, направленную на усиление контроля со стороны правительства за монополями, военно-промышленным комплексом и спецслужбами. В то же время выступал за снижение налогов. Инициировал программу высадки на Луну. Кеннеди признал ответственность за провал высадки контрреволюционеров на Плайа-Хирон в 1961 г., вел переговоры с Н. Хрущевым во время Венской советско-американской встречи 1961 г., руководил США во время Берлинского и Карибского кризисов. После критического обострения советско-американских отношений в 1961-1962 гг. стороны пошли на уступки друг другу, был заключен Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах 1963 г. В то же время политика Кеннеди способствовала вовлечению США в войну в Индокитае. Инициировал программу «Союз ради прогресса», поддерживающую развитие капиталистических экономик в Третьем мире.

Кеннеди был популярен благодаря своему личному обаянию. Он считался символом настоящего мужчины, и этот “имидж секс-символа” активно поддерживался пропагандистским аппаратом демократов. Блестящая карьера, стильная жена Жаклин и даже роман президента с киноактрисой М. Монро способствовали превращению Кеннеди в символ “американской мечты” в успех. Но поддержка президентом движения за расовое равноправие и М.Л. Кинга , попытка навести порядок в работе спецслужб и деятельности крупных предпринимателей привели к тому, что Кеннеди не только любили, но и ненавидели. 22 ноября 1963 г. во время визита в город Даллас президент Кеннеди был застрелен. Официально его единственным убийцей был объявлен Л.Х. Освальд, который вскоре после ареста также был убит. Вопрос об организаторах и причинах убийства президента Кеннеди остается предметом дискуссий.

Исторические источники:

Инаугурационные речи президентов США. М., 2001.

Автор статьи: Шубин А.В.