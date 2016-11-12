Как крепчают наказанные. К годовщине санкций против Ирана ...Сегодня, когда мы вместе с дружественным иранским народом отмечаем 37-ю годовщину американских международных санкций против Тегерана, уместно поговорить о том, почему недружелюбие даже мировой сверхдержавы не катастрофично для «наказанного» государства, а то и вовсе полезно. На чтение: 2 минуты

12 ноября 1979 года президент США Джимми Картер ввел санкции против Ирана, полностью блокировав импорт иранской нефти в США, а через два дня были заморожены иранские активы в американских банках на сумму около $ 8 млрд.

Вот уже третий год словом «санкции» называют среду естественного обитания России. Так и говорят: мы, мол, живём в условиях санкций. Этим универсальным словом и власть, и пресловутая «пятая колонна» объясняют всё. Цены растут? Так это потому что санкции. Санкции? Так это потому что Путин плохой. Так что как минимум с точки зрения политтехнологий и пропаганды польза от санкций безусловна.

Сегодня, когда мы вместе с дружественным иранским народом отмечаем 37-ю годовщину американских международных санкций против Тегерана, уместно поговорить о том, почему недружелюбие даже мировой сверхдержавы не катастрофично для «наказанного» государства, а то и вовсе полезно.

За что и как наказывали аятолл

Дело было не только в нефти. Санкции были ответом на исламскую революцию, свержение дружественного (точнее – не враждебного) Вашингтону шахиншаха Мохаммеда Реза Пехлеви и захват студентами посольства США в Тегеране.

Первый раз США ввели санкции в 1952 году, присоединившись к санкциям Великобритании против правительства Моссадыка, национализировавшего нефтяные месторождения. Кстати, именно США взяли на себя основные расходы по организации переворота против Мосаддыка (1 млн., причём речь идёт о «золотых» долларах). И, опять же, дело было не только в нефти и в союзнических обязательствах, а в том, что крупное ближневосточное государство позволило себе самостоятельную политику.

Ситуация не изменилась и позже. Например, в 1980 году США ввели санкции против Ирана в ответ на вторжение в него иракской армии (!). В 1984 году США добились запрета на продажу оружия Ирану, который, впрочем, сами же и нарушали, что выявилось во время «Ирангейта».

Позже США неоднократно по разным поводам вводили новые санкции против Ирана. Только после того, как Иран пошел на уступки по ядерной программе, власти США в 2016 году объявили об освобождении от санкций 59 физических лиц (граждан Ирана и других стран), 385 предприятий, 77 самолетов и 227 судов

Как выиграли наказанные аятоллы

Каковы же были в конечном итоге результаты введения санкций? В основном – противоположные ожидаемым.

Политический курс Ирана не изменился. В смысле, какие-то изменения, вероятно, имели место, но вряд ли те, на которые рассчитывали в Вашингтоне. Причём даже не столько из-за авторитета мулл, сколько из-за Третьего закона Ньютона – действие рождает противодействие. Иран оставался довольно стабильным государством, придерживавшимся антиамериканского внешнеполитического курса.

Для иранской экономики ограничения экспорта были болезненными, но не критическими. Иран развил альтернативные направления внешнеэкономического сотрудничества (например – с Китаем) и занялся развитием внутреннего рынка. В результате страна построила конкурентоспособную полиотраслевую экономику с развитым машиностроением. В высшей степени показателен контраст с, например, Саудовской Аравией, которая строила на нефтедоллары только сферу потребления.

В конечном итоге санкции всё равно пришлось снимать, причём это выглядело внешнеполитическим успехом Ирана и России, а не США. Хотя, конечно, существует и конспирологическая версия о том, что Вашингтону был выгоден выход на мировой рынок иранской нефти, который приведёт к снижению цен и нанесёт ущерб России (увы, это не подтвердилось и вообще – на каждую конспирологию есть другая не менее конспирологическая конспирология).

Чему не учит история

В общем, санкции против сырьевого государства оказались значительно менее опасными, чем отсутствие санкций и высокие цены на это самое сырьё. Да и самих американцев этот печальный опыт ничему не научил: буквально пару лет назад в США совершенно серьёзно ожидали свержения Путина из-за введенных санкций. Резюме: плохо в американских школах физику преподают.

Причём это стало понятно отнюдь не вчера и отнюдь не на примере России. Тем не менее, США, с их мощной аналитической «империей» ничего не поняли и ничему не научились. Почему?

Во-первых, скорее всего, из-за естественной расслабленности по итогам победы в Третьей мировой холодной войне. Победителя-то не судят.

Во-вторых, надо ведь понимать логику политиков и управленцев – им-то платят за действия, а не за бездействие. Тем более, что избирателям трудно понять, почему отсутствие каких-то действий зачастую хуже для стороны, на которую пытаются оказать воздействие. Правда, в то же время те же избиратели не очень понимают, почему они должны больше платить за бензин, чтобы хуже стало русским и иранцам, которые богатеют на их расходах.

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А нас-то чему эта интрига учит? Да, в общем ничему такому, о чём и без всяких санкций не можем знать. Если государство суверенно – то есть само знает, чего хочет, и умеет это делать руками, – то без разницы, к чему его норовят принудить «международные партнёры».