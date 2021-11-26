ИТАЛЬЯНСКАЯ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ИТАЛЬЯНСКАЯ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ИХДП, Partito della Democrazia Cristiana) - политическая партия в Италии в 1942/43-1994 годах.
Возникла на базе Итальянской народной партии (Partito Popolare Italiano) и некоторых других политических объединений. В годы Второй мировой войны участвовала в Движении Сопротивления.
В 1948-1992 годах пользовалась самой большой электоральной поддержкой (в среднем набирала 35-40% голосов итальянских избирателей), имела крупнейшую парламентскую фракцию, до начала 1990-х годов возглавляла правящие коалиции. Видные деятели ИХДП А. Де Гаспери, А. Фанфани, А. Моро, Дж. Андреотти возглавляли итальянские правительства.
На пике своего влияния в 1970-х годах насчитывала до 1,7 миллиона членов. В основе идеологии ИХДП - социальная доктрина католицизма и антикоммунизм. Объявляла себя «надклассовой» центристской организацией. Строилась по территориальному принципу, делилась на 5-8 фракций, главы которых формировали её руководящие органы. Автором первой программы партии и одним из её руководителей с 1944 года был Де Гаспери. Во внешней политике ориентировалась на США, при этом разделяла идеи европеизма. Правительство, возглавляемое ИХДП, подписало договоры о вступлении Италии в НАТО (1949 год) и ЕЭС (1957 год).
Во внутренней политике в период правления ИХДП был проведён ряд реформ, в том числе аграрная, создана так называемая касса Юга для финансовой поддержки слаборазвитых районов Южной Италии, укреплён государственный сектор в экономике, национализирована электроэнергетическую промышленность, образованы органы регионального самоуправления.
С начала 1970-х годов переживала затяжной кризис, предпринимала попытки достичь «исторического компромисса» с Итальянской коммунистической партией. В ходе проведённой в 1992-1993 годах итальянскими правоохранительными органами операции «Чистые руки» были выявлены многочисленные случаи коррупции среди руководителей ИХДП. Партия потеряла доверие избирателей и раскололась на несколько групп, в которых, в свою очередь, последовал ещё ряд расколов. В результате на базе ИХДП возникли такие партии, как Итальянская народня партия (ИНП), Объединённые христианские демократы, Христианско-демократический центр и другие. Электорат ИХДП в основном перешёл к партии «Вперёд, Италия!» во главе с С. Берлускони (премьер-министр в 1994, 2001-2006 и 2008-2011 годах). ИНП в 2002 году влилась в состав партии «Маргаритка: Демократия - это свобода!». Левое крыло католиков во главе с Р. Проди вошло в левоцентристскую коалицию с участием бывших коммунистов, которая находилась у власти в 1996-2001 годах, с 2006 до апреля 2008 года.