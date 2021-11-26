ГУВЕР ДЖОН ЭДГАР

ГУВЕР ДЖОН ЭДГАР - государственный дея­тель США.

Ро­дил­ся в се­мье государственных слу­жа­щих. В 1917 году окон­чил юри­дический факультет университета имени Джорд­жа Ва­шинг­то­на. В 1917 году по­сту­пил на служ­бу в Министерство юс­ти­ции. С 1919 года специальный по­мощ­ник министра юс­ти­ции, ку­ри­рую­щий под­раз­де­ле­ние Бю­ро рас­сле­до­ва­ний, в за­да­чу ко­то­ро­го вхо­дил сбор ин­фор­ма­ции о ле­вых ор­ганизаци­ях. С 1921 года заместитель гла­вы Бю­ро рас­сле­до­ва­ний, с 1924 года его ди­рек­тор (за­ни­мал этот пост до кон­ца жиз­ни).

В начале 2-й ми­ро­вой вой­ны Гувер до­бил­ся для ФБР пол­но­мо­чий на раз­ве­ды­вательную и контр­раз­ве­ды­вательную дея­тель­но­сть в Западном по­лу­ша­рии. По­сле 1945 года Гувер сыг­рал за­мет­ную роль в раз­ви­тии мак­кар­тиз­ма, не­га­тив­но от­ра­зив­ше­го­ся на об­щественно-по­ли­тическом кли­ма­те в стра­не. С име­нем Гувера свя­за­но так­же раз­вёр­ты­ва­ние в 1950-1960-х годах по­ли­тических ре­прес­сий про­тив различных про­яв­ле­ний со­ци­аль­но­го про­тес­та - дви­же­ния за граж­дан­ские пра­ва аф­роа­ме­ри­кан­цев, про­тив вой­ны во Вьет­на­ме, дви­же­ния «но­вых ле­вых» и др. ФБР с ве­до­ма Гувера ор­га­ни­зо­ва­ло слеж­ку за многими об­щественными дея­те­ля­ми, чле­на­ми Кон­грес­са и да­же пре­зи­ден­та­ми.