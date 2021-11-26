ГУВЕР ДЖОН ЭДГАР
ГУВЕР ДЖОН ЭДГАР - государственный деятель США.
Родился в семье государственных служащих. В 1917 году окончил юридический факультет университета имени Джорджа Вашингтона. В 1917 году поступил на службу в Министерство юстиции. С 1919 года специальный помощник министра юстиции, курирующий подразделение Бюро расследований, в задачу которого входил сбор информации о левых организациях. С 1921 года заместитель главы Бюро расследований, с 1924 года его директор (занимал этот пост до конца жизни).
В начале 2-й мировой войны Гувер добился для ФБР полномочий на разведывательную и контрразведывательную деятельность в Западном полушарии. После 1945 года Гувер сыграл заметную роль в развитии маккартизма, негативно отразившегося на общественно-политическом климате в стране. С именем Гувера связано также развёртывание в 1950-1960-х годах политических репрессий против различных проявлений социального протеста - движения за гражданские права афроамериканцев, против войны во Вьетнаме, движения «новых левых» и др. ФБР с ведома Гувера организовало слежку за многими общественными деятелями, членами Конгресса и даже президентами.