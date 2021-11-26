ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА - направление в теории и практике воспитания, возникшее в конце 1950-х - начале 1960-х годов в США как педагогическое воплощение идей гуманистической психологии.

Фи­лософско-идео­ло­гическая ори­ен­та­ция Гуманистической педагогики близ­ка иде­ям пе­до­цен­триз­ма, но­во­го вос­пи­та­ния и «про­грес­си­виз­ма» (смотри Праг­ма­ти­ст­ская пе­да­го­ги­ка ). В цен­тре вни­ма­ния Гуманистической педагогики - уни­каль­ная це­ло­ст­ная лич­ность, стре­мя­щая­ся к са­мо­ак­туа­ли­за­ции, от­кры­тая для вос­при­ятия но­во­го опы­та, по­ис­ка но­вых зна­ний. В от­ли­чие от тра­диционной пе­да­го­ги­ки, це­лью ко­то­рой яв­ля­ет­ся фор­ма­ли­зованная пе­ре­да­ча вос­пи­тан­ни­ку зна­ний и со­ци­аль­ных норм, не яв­ляю­щих­ся пред­ме­том их соб­ственного осоз­нан­но­го вы­бо­ра, Гуманистическая педагогика на­прав­ле­на на рас­кры­тие лич­но­ст­но­го по­тен­циа­ла, соз­да­ние ус­ло­вий для осоз­на­ния уча­щи­ми­ся сво­их по­треб­но­стей и ин­те­ре­сов.

Гуманистическая педагогика от­вер­га­ет ха­рак­тер­ную для тра­диционного об­ра­зо­ва­ния ори­ен­та­цию на вы­пол­не­ние со­ци­аль­но­го за­ка­за, ко­то­рая вы­ра­жа­ет­ся в тен­ден­ци­оз­ном от­бо­ре со­дер­жа­ния об­ра­зо­ва­ния и фор­ми­руе­мых ус­та­но­вок. Гуманистическая педагогика пред­по­ла­га­ет при­вле­че­ние лю­бых форм учеб­ной ра­бо­ты - от спон­тан­ных и гиб­ких (например, от­кры­тое обу­че­ние) до жё­ст­ко ор­га­ни­зо­ван­ных (например, про­грам­ми­ро­ван­ное обу­че­ние). Ор­га­ни­за­ци­он­но-ме­то­дические ре­ко­мен­да­ции Гуманистической педагогики раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся, в ча­ст­но­сти, в кон­цеп­ции «слит­но­го обу­че­ния» в на­чаль­ной шко­ле (Дж. Бра­ун, США, и др.), цель ко­торо­го - слия­ние эмо­цио­наль­ных и по­зна­вательных ас­пек­тов обу­че­ния, а так­же в кон­цеп­ции «не­ди­рек­тив­но­го обу­че­ния» (К. Род­жерс), ста­вя­ще­го сво­ей за­да­чей по­мочь уча­щим­ся в осоз­на­нии сво­его мес­та в ми­ре. Идеи Гуманистической педагогики по­лу­чи­ли ме­ж­ду­народную из­вест­ность; они ока­зы­ва­ют влия­ние на от­бор со­дер­жа­ния об­ра­зо­ва­ния и по­строе­ние учеб­ных кур­сов в на­чаль­ной, сред­ней и выс­шей шко­ле многих стран (главным образом США), на­хо­дят от­ра­же­ние в не­ко­то­рых ме­ж­ду­народных пе­да­го­гических про­грам­мах (например, «Вос­пи­та­ние в ду­хе ми­ра»). С середины 1960-х годов в США дей­ст­ву­ет Национальный кон­сор­ци­ум по гу­ма­ни­за­ции вос­пи­та­ния - ор­га­ни­за­ция, объе­ди­няю­щая пе­да­го­гов - сто­рон­ни­ков гу­ма­ни­стической пе­да­го­ги­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)