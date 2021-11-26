ЕДИНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИСЛАНДИИ

ЕДИНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИСЛАНДИИ - создана в 1938 году на основе самораспустившейся Коммунистической партии Исландии.

К ЕСПИ при­сое­ди­ни­лась так­же часть бывших чле­нов Ра­бо­чей пар­тии ле­вых со­циа­ли­стов. ЕСПИ не во­шла ни в Ко­мин­терн , ни в Со­циа­ли­сти­че­ский ин­тер­на­цио­нал, но фак­ти­че­ски её ру­ко­во­дство ори­ен­ти­ро­ва­лось на Ко­мин­терн. В конце 1939 года по­сле за­клю­че­ния со­вет­ско-гер­ман­ских до­го­во­ров 1939 года и на­ча­ла со­вет­ско-фин­лянд­ской вой­ны 1939-1940 годов зна­чительная часть ле­вых со­циа­ли­стов вы­шла из пар­тии. К концу 2-й ми­ро­вой вой­ны по­пу­ляр­ность ЕСПИ воз­рос­ла, в 1944-1947 годах и 1956-1958 годах её пред­ста­ви­те­ли вхо­ди­ли в пра­ви­тель­ст­во Ис­лан­дии. Пар­тия ак­тив­но вы­сту­па­ла про­тив уча­стия Ис­лан­дии в НАТО и американского во­енного при­сут­ст­вия в стра­не. В 1956 году ЕСПИ вме­сте с ле­вы­ми со­ци­ал-де­мо­кра­та­ми об­ра­зо­ва­ла из­би­рательный блок Народный со­юз, по­лу­чав­ший на вы­бо­рах в аль­тинг в 1963 и 1967 годах около 18% го­ло­сов из­би­ра­те­лей. К концу 1968 года по­сле пре­об­ра­зо­ва­ния Народного сою­за в ле­во­со­циа­ли­стическую по­ли­тическую пар­тию ЕСПИ объ­я­ви­ла о са­мо­рос­пус­ке.

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