«Враг у ворот»: «мюнхенская речь» Трампа и угроза глобальному проекту США ...Это бунт. Это мюнхенская речь Путина, произнесённая кандидатом в президенты США и на пороге штаб-квартиры главы североамериканского государства. Это враг у ворот. Это угроза мировой гегемонии Америки. На чтение: 2 минуты

История не терпит сослагательных наклонений. А вот без поворотных моментов она обойтись не может.

22 октября 2016 года в американской глубинке на севере Пенсильвании в поселке Геттисберг (7620 жителей, 77% белые, 5,8% – чёрные, остальное население индейцы, азиаты, полинезийцы и латиноамериканцы) произошёл очередной поворот в мировой истории. Некто Дональд Трамп, организатор конкурсов красоты, ведущий юмористических телешоу и жуир, объявил: «Америка находится в беде, стоять в стороне и смотреть на это я не могу, я понял, что я должен действовать».

Неубедительно? Согласен. Попробую иначе.

22 октября 2016 года в самом сердце Америки, в Геттисберге, где Север одержал ключевую победу над Югом в единственной войне на территории США, где Линкольн впервые произнёс слова об исключительности американской нации, произошёл очередной поворот в мировой истории. Кандидат в президенты США от республиканской партии и миллиардер Дональд Трамп, сломивший в ходе праймериз сопротивление действующих и бывших губернаторов и сенаторов Арканзаса, Нью-Джерси, Виржинии, Флориды, Огайо, Техаса, Висконсина, Луизианы, Нью-Йорка, Южной Каролины, Пенсильвании и Кентукки, заявил:

– Я много лет близко знаком с системой. Я долго был важной её частью. Я знаю, как ведётся игра в Вашингтоне и на Уолл-стрит. И я знаю, как там мошенничают с её правилами в ущерб простым американцам. Это жульнические правила...

В этом мире всё зависит от контекстов. Место для своей программной речи и её тональность Трамп выбрал безошибочно. Он не говорил о личных недостатках Хиллари Клинтон. Он говорил о новом расколе внутри американского общества и сравнивал его с гражданской войной Севера и Юга. Он вновь напомнил американцам об их приверженности личной свободе. Он сказал, что сегодня от них (и только от них) зависит их судьба. И он попросил американцев вновь научиться мечтать.

Это была квинтэссенция американского национализма. И направлена она была против транснационализма. Трамп обратился к самым глубоким инстинктам и корням американского общества, заявив о необходимости «вернуть Америку американцам».

Пересказывать выступление полностью не имеет смысла. Текст в свободном доступе в интернете. Скажу о главном, на мой взгляд.

Трамп выступил против глобализации. Объявил проект, который долгое время был организующим и структурирующим началом для всей элиты США, смертоносным для Америки. Он пообещал выйти из Транстихоокеанского партнёрства (TTP) и пересмотреть условия Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Оба соглашения являются ключевыми для стратегии глобализации.

Трамп заявил о необходимости вернуть Америке промышленную гордость. Открыто объявил, что обмен внутреннего смысла существования на дешёвые товары народного потребления и наркотики бесперспективен. Он обратился к той Америки, которая строила страну, а не спекулировала на ней.

Каждый четвёртый американец безработный. 45 миллионов получают продовольственные талоны. 47 миллионов живут в бедности.

Это бунт. Это мюнхенская речь Путина, произнесённая кандидатом в президенты США и на пороге штаб-квартиры главы североамериканского государства. Это враг у ворот. Это угроза мировой гегемонии Америки.

Единственное, что остаётся нынешней политической элите США, – объявить Трампа продуктом дешёвого популизма и сделать вид, что победила Клинтон . Именно сделать вид. Всё в точности, как у нас на выборах в 1996 году.

24 миллиона избирателей зарегистрированы с нарушениями. 1,8 млн. зарегистрированных умерли, но многие из них продолжают голосовать. 2,8 млн. избирателей голосуют больше чем в одном штате. 14 % от всех голосующих не имеют гражданства США.

Аналогии с российскими выборами Бориса Ельцина на второй срок настолько красноречивы, что умолчать о них невозможно. Та же истерика в абсолютно подконтрольных СМИ, те же пропагандистские приёмы ниже пояса. И даже участие артистов шоу-бизнеса в предвыборных плясках такое же. «Голосуй или проиграешь!», – один к одному.

Президент CBS News Дэвид Роудс приходится братом спичрайтеру Барака Обамы Бену Роудсу, а президент ABC Television Group Бен Шервуд – братом специальному советнику президента США Элизабет Шервуд. Это всего лишь два совпадения из целого ряда подобных, в которых фигурируют CNN, The Wall Street Journal и другие.

Нам хорошо понятно, что в 1996 году решался вопрос, быть Ходорковскому, Фридману, Потанину, Смоленскому, Гусинскому и Березовскому или нет. Приход к власти Зюганова означал пересмотр итогов приватизации и уголовные дела по их итогам. Решался не вопрос власти, а вопрос собственности – самый кровавый вопрос в истории человечества. Накачать больного человека наркотиками и провезти по всей стране с плясками, песнями, цыганами и медведем в таких условиях выглядит наименьшим злом.

США сегодня переживают сходный период. Клинтон играет роль Ельцина. Только ставки намного выше. Если Клинтон проиграет, если рухнет глобальный проект, то пересмотру будет подвергнут весь список «Форбс». Вся нынешняя элита закредитована в экономике финансового пузыря, который лопнет в момент победы Трампа.

Глобальный проект Америки при смерти. Сначала был Путин и Китай . Потом кризис Евросоюза и Брексит. Теперь проблема пришла в сердце империи. Борьба развернулась у подножия трона.

В таких условиях меньше всего о сути происходящего говорят социологические опросы. Поэтому приводить их результаты не имеет смысла. Всего лишь одна цифра для иллюстрации. Из 200 млн. долларов официальных пожертвований от крупного бизнеса на эту предвыборную кампанию 83 % пришлось на Хиллари Клинтон, и всего 17 % на Дональда Трампа. Это только официальные суммы. И это реальное соотношение сил внутри правящего класса Америки. Это та пропасть, которая сегодня разделила Америку на новый Север и Юг. Это новые «унесённые ветром».

Думаю, иллюзий никто не испытывает: победит на этих выборах Хиллари Клинтон. Вернее, все сделают вид, что она победила. Потенциала хватит ещё на четыре года, максимум – 8 лет. По опыту 1996 года нам хорошо известно, что вслед за такой победой Ельцина/Клинтон обязательно следует приход Путина/Трампа.