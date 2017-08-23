«В США ждут гражданской войны». Куда привел Америку Трамп? Положение американского президента в последнее время незавидно. Накануне в городе Финикс (штат Аризона) прошёл митинг противников Трампа, причём волнения в толпе начались сразу после того, как глава Штатов выступил там с речью. Полицейские разогнали манифестантов при помощи слезоточивого газа и дымовых шашек. Однако в стране всё ещё остаётся большое количество недовольных. О том, куда движется страна президента-миллиардера, который не стремится выполнять свои предвыборные обещания, порталу «История.РФ» рассказал известный историк, доктор исторических наук, профессор МГУ Евгений Пашенцев. «Трамп повернул вспять от своих же лозунгов» В США сейчас кризис, который будет усиливаться. Он чреват очень серьёзными последствиями не только для Соединённых Штатов,... На чтение: 1 минута

Положение американского президента в последнее время незавидно. Накануне в городе Финикс (штат Аризона) прошёл митинг противников Трампа, причём волнения в толпе начались сразу после того, как глава Штатов выступил там с речью.

Полицейские разогнали манифестантов при помощи слезоточивого газа и дымовых шашек. Однако в стране всё ещё остаётся большое количество недовольных. О том, куда движется страна президента-миллиардера, который не стремится выполнять свои предвыборные обещания, порталу «История.РФ» рассказал известный историк, доктор исторических наук, профессор МГУ Евгений Пашенцев.

«Трамп повернул вспять от своих же лозунгов»

В США сейчас кризис, который будет усиливаться. Он чреват очень серьёзными последствиями не только для Соединённых Штатов, но, в силу их объективной роли в мире, и для многих других стран – всё же США по многим параметрам крупнейшая держава. Как бы мы ни относились к политике правящих кругов, Соединённые Штаты на международной арене игнорировать нельзя. Поэтому события, которые происходят внутри этой страны, нас так или иначе могут коснуться.

Они и касаются. Скажем, политика Трампа, который сегодня повернул вспять от своих же предвыборных лозунгов: это касается и отношений с Россией, и позиции в отношении иммигрантов, и Афганистана (например, решение вновь послать туда войска). Естественно, это усиливает напряжённость внутри американского общества.

Дело в том, что решения в традиционном варианте Соединённым Штатам не подходят. Например, Трамп обещал вернуть предприятия крупнейших американских компаний в США, чтобы дать людям работу. Популистское требование, понять его вполне можно: оно отвечает и интересам людей. Однако возвращать предприятия в Штаты некоторые компании уже начали и до Трампа. Только они возвращают их на новой технологической основе, а эта основа означает роботизированное, автоматизированное производство, на котором минимум людей.

«Гонка вооружений отвлекает внимание американцев»

Соединённые Штаты, для того чтобы лидировать там, где они лидируют, должны ускорять роботизацию. Значит, уровень безработицы будет расти. Многие люди отказываются официально регистрироваться на бирже труда, отчаялись искать работу.

Найти решения, которые позволят выйти на новый технологический и социальный уровень, не задевая интересов людей, – вот здесь Трамп, мне кажется, до этого уровня не доходит.

Это проблема правящей элиты, которая пытается найти ответ в гонке вооружений, которая позволит отвлечь внимание американцев от их ухудшающегося положения. Но это уже не срабатывает, в это верит всё меньше и меньше самих американцев – отсюда и протест, который носит социальный характер.

К вопросу о том, насколько лично Трамп управляет положением дел в Штатах и компетентен ли он в политике. Прежде всего, он – представитель правящей элиты. Все рассуждения о том, что внесистемный депутат пришёл к власти, я сразу позволю себе отмести. Более системного представителя, пришедшего к власти, трудно представить: миллиардер, представитель правящей элиты…

Он прекрасно знает правила игры, по крайней мере в своей бизнес-сфере; знает людей, знает реальную ситуацию – без этого он просто не смог бы преуспеть. Другое дело, что он не профессиональный политик и дипломат.

Тем не менее в ходе предвыборной кампании он показал свои незаурядные политические качества. Скажем, работа в социальных сетях принесла ему немало голосов. Здесь он и сегодня выступает на посту президента весьма эффективно.

«Перемены в США чреваты распадом страны»

Трамп – это олигарх, который представляет определённую часть крупного монополистического капитала Америки. А в Соединённых Штатах наблюдается раскол правящей элиты в условиях кризиса.

Заметьте, Трамп пришёл к власти на лозунгах «Сделать Америку великой!». Но что же нового он вносит? Никаких социальных перемен он не предлагает, а от многих, которые предлагал, уже отказался. Гонка вооружений, увеличение военного бюджета на 50 миллиардов долларов и сокращение расходов на науку и образование стратегически вряд ли сделают Соединённые Штаты сильными.

Совсем недавно я был на конференции по связям с общественностью в Любляне. В начале июля там прошёл круглый стол, который был организован в основном американцами, и они рассказали о ситуации в сфере образования и науки в США. Там идут катастрофические сокращения бюджета! Известные специалисты высказали тревогу о том, что политика Трампа наносит разрушающий удар по науке и образованию. Половину вузов в ближайшие 15–20 лет ждёт разорение в силу прихода новых технологий. Например, сейчас свободно передаются видеозаписи курсов, которые дают дистанционное образование из ведущих университетов.

Трампу волей-неволей надо принимать решения, которые отражают, с одной стороны, реальные геополитические изменения в мире: это новая расстановка сил на международной арене, новая роль России и Китая. А есть моменты, которые связаны с необходимостью того, чтобы США смогли сохранить свою объективную роль как одной из наиболее развитых стран мира, перейти на новый уровень развития и новый уровень руководства.

Трамп – бизнесмен: что-то знает, что-то видит, а вот системного подхода, как Соединённым Штатам выйти на этот новый уровень развития, он пока не предлагает или не может предложить (что более верно). В США сегодня нет лидера и нет способности правящей элиты пойти на те реформы, которые позволят им избежать очень болезненных для них перемен, чреватых распадом самой страны. И недаром есть американские специалисты, которые вслух, в прессе открыто обсуждают возможность гражданской войны в Соединённых Штатах…