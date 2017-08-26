Михаил Таратута: Ленина сносят по случайности Америка за последнее время отметилась массой скандалов, связанных как с внешней, так и с внутренней политикой. Не так давно в США появился новый «тренд»: жители многих штатов просят региональные власти снести памятники солдатам Конфедерации. Так во времена Гражданской войны (1861–1865) называли объединение из 13 южных рабовладельческих штатов, которые выступали за сохранение рабства в стране. Казалось бы, неприязнь современных американцев к рабовладельцам вполне понятна, однако особый интерес вызвала ситуация в Сиэтле (штат Вашингтон). Мэр этого города и его жители не только выступили за снос мемориалов конфедератам, но и призвали демонтировать установленный здесь памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Портал «История.РФ» пообщался с известным... На чтение: 2 минуты

Америка за последнее время отметилась массой скандалов, связанных как с внешней, так и с внутренней политикой. Не так давно в США появился новый «тренд»: жители многих штатов просят региональные власти снести памятники солдатам Конфедерации. Так во времена Гражданской войны (1861–1865) называли объединение из 13 южных рабовладельческих штатов, которые выступали за сохранение рабства в стране. Казалось бы, неприязнь современных американцев к рабовладельцам вполне понятна, однако особый интерес вызвала ситуация в Сиэтле (штат Вашингтон). Мэр этого города и его жители не только выступили за снос мемориалов конфедератам, но и призвали демонтировать установленный здесь памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.

Портал «История.РФ» пообщался с известным американистом, журналистом Михаилом Таратутой и выяснил, кто разжигает скандалы вокруг вековых статуй и почему лидер советских пролетариев оказался на одной доске со сторонниками рабства.

– Михаил Анатольевич, как так вышло, что власти Сиэтла приравняли Ленина к военачальникам Конфедерации? За что его так?

– Ленин, вообще, здесь случайная история. Насколько я помню, мэр (Сиэтла – прим. ред. ) говорил о том, что не должно быть памятников тем, кто сеял ненависть и насилие. И поскольку Ленин входит в число этих людей, то он и попал в этот пантеон сносимых. Тут нет никакой глубокой подоплёки. Просто чтобы его (мэра – прим. ред. ) не обвиняли только в том, что он сносит именно памятники южанам, он объединил эти истории.

– Со времён Октябрьской революции прошло 100 лет, американские Север и Юг воевали друг с другом и того раньше – более 150 лет назад. Всё это время эти памятники, кажется, никому не мешали и никого не оскорбляли…

– Демократы, из-за которых разгорелся весь этот сыр-бор, сейчас очень подыгрывают леволиберальным настроениям, которые стали очень популярны в их рядах. Но есть гораздо более глубокие явления. Если бы не памятники, которые действительно установили примерно 150 лет назад, то что-то ещё стало бы причиной такой жёсткой ситуации. Страна расколота. Причин тому очень много. Это в первую очередь ослабление основных институтов. Это деградация партии, конгресса, который стал абсолютно безэмоционален, потому что партии не в состоянии найти общий язык ни по одному вопросу. Только по России у них единственный консенсус. Безусловно, очень сильным катализатором стал Дональд Трамп. Он обострил всю эту ситуацию.

Раскол проходит по целому ряду линий, но самый тревожный из них, конечно, идеологический. Эти памятники стояли, и вдруг оказывается, что они пробуждают очень сильную боль у далёких потомков этих рабов.

Да, война унесла 620 тысяч жизней. По американским понятиям это сумасшедшая цифра – кстати говоря, больше, чем за всю Вторую мировую войну они потеряли. А это было на сто лет раньше! Но, следуя этой логике, итальянцев надо признать абсолютно бесчувственными людьми, поскольку они не снесли памятники языческим богам, во славу которых уничтожали первых христиан; не снесли Колизей, где устраивали живые факелы из христиан, и так далее. Кстати, и Медный всадник тогда оказывается под большим вопросом, потому что Пётр был очень жёстким правителем и к тому же не имел ни малейшего намерения отменять русское рабство.

– Так кто же стоит за сносом мемориалов?

– В дело вмешиваются радикалы. Споры между теми, кто хочет сносить памятники, и теми, кто считает, что этого делать не надо (кстати говоря, 62 % американцев, по последним опросам, считают, что памятники надо оставить как они есть, потому что это артефакты истории, какой бы она ни была), обмен обвинениями – может быть, скандальными, громкими – всё это было бы ничего. Но с одной стороны есть ультраправые в лице всяких ку-клукс-клановцев и других неонацистов плюс расистов, а с другой – левые радикалы в лице движения «Антифа», в которое входят самые разные люди, начиная от троцкистов и заканчивая анархистами. Эти ребята готовы устраивать потасовки и даже убивать людей. Но в принципе, их не так много. Мы говорим о 20–30 тысячах с обеих сторон. Поэтому слишком преувеличивать их значение не стоит. Да и общество их отвергает.