СТРЕЗА КОНФЕРЕНЦИЯ 1935

Стрéза конферéнция 1935 — созвана по инициативе Франции для обсуждения нарушения Германией военных статей Версальского мирного договора 1919 . Состоялась на о. Белла (коммуна Стреза, Италия) 11–14 апреля 1935 при участии представителей Великобритании, Франции и Италии. Из-за разногласий между участниками конференции была принята лишь общая резолюция, осуждающая действия Германии. Введение санкций против Германии, на чем настаивала Франция, не было поддержано. И. А. Кукушкина.