При́мо де Риве́ра, Хосе Антонио

При́мо де Риве́ра ( исп. Primo de Rivera) , Хосе Антонио, Примо де Ривера-и-­Саэнс де Эредиа, 3‑й маркиз де Эстелья (24.04.1903, Мадрид — 20.11.1936, Аликанте) — испанский политический деятель, гранд Испании. Старший сын диктатора М. Примо де Риверы . Окончил юридический факультет Мадридского университета (1922), работал адвокатом. В годы диктатуры отца (1923–1930) не участвовал в политической жизни Испании. 29 октября 1933 основал фашистскую партию Испанская фаланга . В 1934 после слияния Фаланги и Хунт наступления национал-­синдикализма (ХОНС) стал главой объединенной партии Испанская фаланга и ХОНС. Депутат кортесов (1933–1936). Сторонник испанского национализма, католицизма, противник демократии, парламентаризма, либерализма и марксизма. После победы Народного фронта на выборах (16 февраля 1936) и запрета Фаланги арестован; с началом Гражданской вой­ны в Испании 1936–1939 обвинен в участии в заговоре против Второй республики, расстрелян по приговору республиканского суда. В годы диктатуры Ф. Франко образ П. де Р. использовался как один из главных символов франкизма. В 1959 останки захоронены в базилике мемориала «Долина павших».

Соч. : Obras completas: escritos y discursos. 2 vols. Madrid, 2007.

Лит .: Simancas Tejedor M. José Antonio: Génesis de su pensamiento. Madrid, 2003; Рознатовская А. Г. Хосе Антонио Примо де Ривера: основные положения и истоки его идеологии // Испанский альманах. Москва, 2010. Вып. 2. С. 86–99; Zavala J. M . La pasión de José Antonio. Barcelona, 2011; Thomàs J. M . José Antonio: realidad y mito. Barcelona, 2017. Д. И. Юшина.