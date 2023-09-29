Пий XII

Пий XII ( лат . Pius; Эудженио Мария Джузеппе Джованни Пачелли, ит . Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli) (02.03.1876, Рим — 09.10.1958, Кастель-Гандольфо, Италия) — папа Римский с 1939. Из аристократической римской семьи; учился в лицее Висконти и коллегии Капраника, в Григорианском и Латеранском университетах. В 1899 рукоположен в священники, с 1901 занимал различные должности в Государственном секретариате, принимал участие в миротворческих инициативах Святого Престола в годы Первой мировой вой­ны 1914–1918. В 1917 назначен титулярным архиепископом Сардским и нунцием в Баварию, а в 1920 также нунцием в Берлин, заключил конкордаты с рядом германских государств. С 1929 кардинал, с 1930 государственный секретарь Ватикана, с 1935 — кардинал-камерленго.

Избран папой 2 марта 1939, пытался урегулировать отношения с нацистской Германией и предотвратить вой­ну, выступив весной 1939 с инициативой созыва конференции 5 держав для решения Данцигской проблемы. Стремился не допустить вовлечения Италии в вой­ну, обратившись в апреле 1940 к Б. Муссолини . Вопреки оказываемому на него давлению отказался поддержать агрессию против СССР. Инициировал создание в Ватикане Информационного статистического бюро беженцев, пропавших без вести, военнопленных. В Ватикане во время вой­ны укрывалось около 5 тыс. евреев. Позиция П. XII во время вой­ны и сдержанность в осуждении расо­вых преступлений стали основанием для так называемой проблемы молчания папы. Стремясь спасти культурные ценности, предлагал объявить Рим «открытым городом».

Социальная доктрина Церкви была развита П. XII в серии радиопосланий времен вой­ны, она легла в основу программ послевоенных христианско-демократических партий в Европе. Провел реорганизацию итальянского Католического действия , полностью подчинив его иерархии. В области управления Церковью стремился к централизации всех важных функций в руках папы. Главную угрозу христианской цивилизации видел в коммунизме, признавал право колониальных народов на независимость, активно выступал за превращение миссионерских Церквей в автохтонные. Был инициатором раскопок в основании собора Св. Петра, в результате которых была обнаружена могила св. апостола Петра. Похоронен в гротах Ватикана.

Соч .: Discorsi e Radiomessaggi. 20 vols. Città del Vaticano, 1940–1959; Atti e Discorsi. Roma, 1940.

Лит.: Blet P. Pius XII and the Second World War. According to the Archives of the Vatican. New York, 1997; Cornwell J . Hitler’s Pope: The Secret History of Pius XII. New York, 1999; Miccoli G. I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah . Milano, 2000; Chenaux Ph . Pie XII: diplomate et pasteur. Paris, 2003; Tornielli A . Pio XII: Eugenio Pacelli — un uomo sul trono di Pietro. Milano, 2007; Marchione M . La verità ti farà libero: Pio XII… Città del Vaticano, 2008; Schmitt M . Das «Schweigen» Pius’ XII, zur Judenverfolgung im Spiegel von Selbstzeugnissen und Äußerungen seiner Mitarbeiter und Vertrauten. Aadorf, 2008; Краснов П. П. Папа римский Пий XII в советской и российской историографии // Современные исследования социальных проблем (научный журнал). 2012. № 4 (12). Е. С. Токарева.