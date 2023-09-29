Наро́дный фронт

Наро́дный фронт — специфическая форма объединения политических партий, опирающихся на рабочий класс, и партий, представляющих средние слои. Н. ф. действовали в середине 1930‑х во Франции, Испании, Чили (см. Народное единство ). Попытки создания Н. ф. из эмигрантов Германии и Италии провалились. Появление Н. ф. было обусловлено наступлением фашизма, угрозой новой мировой вой­ны.

Предпосылкой создания Н. ф. стала реализация тактики Единого рабочего фронта, провозглашенного Коммунистическим Интернационалом (Коминтерном) в 1922. Она предполагала политику долговременных альянсов между коммунистами и социалистами, включая руководство организаций. Но начиная с 1924 коммунисты на практике стали проводить политику Единого фронта лишь «снизу», то есть сотрудничая лишь с рядовыми социалистами, что лишало такой союз прочности. Приход А. Гитлера к власти в Германии активизировал правые, профашистские движения в большинстве стран Европы и Америки.

Народный фронт во Франции ( фр. Le Front populaire) возник как консолидация левых и центристских сил в ответ на попытку ультраправого государственного переворота. 27 июля 1934 Французская коммунистическая партия (ФКП) и Французская социалистическая партия (СФИО) подписали Пакт о единстве действий и создали Народное объединение (НО). В сентябре 1935 в его рамках была разработана предвыборная программа, предусматривавшая демократизацию политической жизни страны (отказ от практики правительственных декретов, игнорировавших мнение парламента, роспуск фашистских группировок). Предлагались национализация ряда отраслей экономики и другие меры, которые должны были улучшить положение трудящихся. Лидер коммунистов М. Торез 9 октября 1934, вероятно, после указания И. В. Сталина , с целью создания реальных условий для победы левого блока, обратился к членам межпартийного комитета ФКП и СФИО с призывом привлечь к сотрудничеству дополнительно «средние классы». В последующие дни, несмотря на противодействие ряда влиятельных деятелей Коминтерна, Торез дважды публично призвал создать «перед лицом фронта реакции и фашизма Народный фронт свободы, труда и мира».

Призыв был обращен главным образом к Республиканской партии радикалов и радикал-­социалистов (РПРРС), которая в этот период переживала внутренний кризис. 12 февраля 1934 РПРРС участвовала в демонстрации против активизации фашистов, в мае от радикалов откололась близкая к социалистам группировка — Партия радикал-­социалистов К. Пельтана, а 14 июля 1935 лидер левого крыла радикалов Э. Даладье участвовал в манифестации левых партий. При этом радикалы продолжали входить в правый кабинет П. Лаваля .

27 октября 1935 съезд РПРРС объявил о присоединении к НО, а в декабре того же года председатель партии Э. Эррио , выступавший против этого блока, уступил свой пост Э. Даладье. На выборах 26 апреля — 5 мая 1936 Н. ф. получил 57 % голосов избирателей, социалисты стали ведущей фракцией в Национальном собрании, их лидер Л. Блюм возглавил правительство. В него вошли 16 социалистов, 14 радикалов и 2 члена небольшого Социалистического и республиканского союза. ФКП в правительство не вошла, но обязалась его всесторонне поддерживать при условии соблюдения программы Н. ф. Вскоре после формирования правительства Н. ф. в стране началась невиданная никогда волна забастовок, носившая стихийный экономический характер. Л. Блюм заявил 6 июня в Палате депутатов, что правительство не намерено «изменить социальный порядок», а стремится лишь к «осуществлению» программы Н. ф. Состоявшиеся переговоры делегации профсоюзов с представителями Всеобщей конфедерации французских предпринимателей, прошедшие под председательством Л. Блюма, урегулировали основные спорные вопросы (заработная плата повышалась на 7–15 %, вводились обязательные коллективные договоры, были приняты законы о сокращении без уменьшения заработной платы длительности рабочей недели до 40 часов и о введении ежегодных двухнедельных оплачиваемых отпусков, стоимость проезда по железной дороге для отпускников сокращалась на 40–60 %). Правительство продлило также сроки уплаты долгов земледельцам, торговцам и промышленникам; расширило закон о социальном страховании, отменило закон о сокращении жалованья государственным служащим и налог на пенсии бывшим фронтовикам.

В июле — августе реформы были продолжены, они коснулись сферы образования, банковского дела, аграрной отрасли. Важную роль стал играть Национальный комитет надзора за ценами, просуществовавший более полувека. Все эти меры привели к успокоению забастовщиков. Под влиянием Н. ф. чрезвычайно оживилась культурная жизнь страны.

В июне 1936, опасаясь раскола Н. ф., ФКП выступила с осуждением забастовщиков. Однако первые трещины в правительстве Н. ф. появились уже вскоре, поводом к этому стало решение правительства занять строго нейтральную позицию во время Гражданской вой­ны в Испании 1936 – 1939 . Эта «политика невмешательства» выразилась в предложении (август 1936) создать в Лондоне специальный комитет, в который бы входили кроме Франции Великобритания, Италия, Германия и СССР. ФКП выступила в поддержку испанского республиканского правительства под лозунгом: «Самолеты и пушки Испании!» В сентябре коммунисты стали участниками формируемых Коминтерном Интернациональных бригад . 5 декабря 1936, осуждая «политику невмешательства», фракция коммунистов в парламенте воздержалась во время голосования о доверии правительству.

Выполняя предвыборное обещание, правительство 18 июня распустило профашистские и ультраправые организации («Боевые кресты», «Патрио­тическая молодежь», «Французская солидарность»).

Осуществление реформ потребовало существенных государственных расходов, что значительно ухудшило экономическую ситуацию в стране. Коммунисты предложили ввести чрезвычайный налог на крупный капитал, но социалисты и радикалы отказывались, ссылаясь на вывод предпринимателями денег за границу. 13 февраля 1937 Л. Блюм объявил «паузу» в социальном реформировании, отказавшись повышать заработную плату низшим служащим. Летом 1937 он попытался получить чрезвычайные полномочия в сфере финансов, но из-за сопротивления Сената предпочел уйти в отставку. Премьер-­министром стал радикал К. Шотан, под давлением которого политический курс правительства сдвинулся вправо.

Фактически Н. ф. перестал существовать в апреле 1938 после попытки Л. Блюма сформировать свой второй кабинет. Он просуществовал менее месяца и распался, не получив одобрения Сената. Затем правительство возглавил Даладье, круто сменивший социальную политику. Формально конец Н. ф. положил съезд РПРРС в Марселе, который заявил 30 октября 1938 о выходе партии из объединения, ссылаясь на отказ коммунистов поддержать в парламенте Мюнхенское соглашение 1938 , которое от имени Франции подписал Даладье.

Народный фронт в Испании ( исп. El Frente Popular) — союз левых и демократических партий перед выборами 1936 в Испании. Победа консерваторов на парламентских выборах 1933 способствовала консолидации левых сил. Избирательный блок, впоследствии известный как Н. ф., был образован 15 января 1936 Левыми республиканцами, Республиканским союзом, Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), Коммунистической партией Испании (КПИ), левыми коммунистами из Объединенной марксистской рабочей партии (ПОУМ); объединение поддерживали Партия левых республиканцев Каталонии, анархисты из Национальной конфедерации трудящихся (НКТ) и Федерации анархистов Иберии (ФАИ). Среди пунктов предвыборной программы Н. ф.: проведение социальной и аграрной реформ, амнистия политических заключенных, налоговая реформа и пр. На парламентских выборах 16 февраля 1936 Н. ф. получил 34,3 % голосов против 33,2 % у правого Национального фронта. Депутаты от Н. ф. не образовали в кортесах единой фракции, новое правительство вначале состояло лишь из представителей республиканских партий. С началом Гражданской вой­ны 1936–1939 было сформировано правительство во главе с Ф. Ларго Кабальеро , в которое вошли социалисты, коммунисты и анархисты. Противоречия и открытая борьба между участниками Н. ф. стали одной из причин поражения Второй испанской республики и прихода к власти Ф. Франко .

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