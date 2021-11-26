КОМПАНИС И-ЖОВЕР ЛУИС

Компaнис и-Жовер (кат. Companys i Jover), Луис (21.06.1882, Эль Таррос — 15.10.1940, Барселона) — каталонский политический деятель, президент автономного правительства Каталонии в 1933—1934 и в 1936—1940.

Родился в состоятельной семье, получил юридическое образование в Барселонском университете. Во время учебы начал заниматься политикой, выступал с антииспанскими заявлениями. В 1903 вступил в Республиканский союз, в 1910 стал президентом молодежной секции Федерального националистического республиканского союза. После событий «Кровавой недели» 1909 К. был взят под наблюдение полиции, неоднократно арестовывался. Тогда же активно занялся журналистикой. Представлял левую фракцию Каталонской республиканской партии, работал в городском совете Барселоны. В ноябре 1920 был задержан и депортирован на о. Менорка. В 1920 К. был избран депутатом кортесов от г. Сабадель, что дало ему депутатскую неприкосновенность. В 1922 выступил одним из основателей Союза крестьян Каталонии. В 1931 была основана партия Республиканские левые Каталонии, К. избрали членом ее исполкома. 14 апреля 1931 одновременно с созданием Испанской Республики была провозглашена и Каталонская федеративная республика, К. поднял трехцветный флаг над Дворцом Женералитата (правительства Каталонии). Провозглашение автономной республики в Каталонии вызвало долгие переговоры с Испанией. В 1932 испанские кортесы одобрили Каталонский статут , наделивший автономию собственным правительством и парламентом. После смерти Ф. Масии в 1933, К. был избран его преемником на посту президента Женералитата. В ситуации политической нестабильности, 6 октября 1934 К. объявил о разрыве Каталонии с реакционным испанским правительством А. Лерруса и провозгласил Каталонское государство в рамках Федеративной Испанской Республики. Это событие спровоцировало столкновения между правительственными войсками и сторонниками оппозиции, повлекшие многочисленные жертвы. 7 октября К. объявил о прекращении борьбы, за чем последовал арест каталонского правительства, закрытие парламента автономии и приостановка действия Статута. 6 июня 1935 К. и члены его правительства были осуждены по обвинению в бунте на 30 лет тюрьмы с полным запретом занимать государственные должности. В феврале 1936, после прихода к власти Народного фронта, К. был выпущен на свободу. 23 февраля был восстановлен Женералитат, который в июле 1936 вновь возглавил К. В период Гражданской войны в Испании 1936—1939 К. присоединился к борьбе республиканцев против франкистов и выступал в качестве посредника между различными республиканскими силами. Коалиция была нарушена в декабре 1936, когда К., под влиянием генерального консула СССР в Барселоне В. А. Антонова-Овсеенко , уволил лидера Рабочей партии марксистского действия (ПОУМ) А.Нина с должности министра юстиции. В 1937, в ходе майских столкновений в Барселоне, каталонские националисты, теряя свои позиции, действовали в сотрудничестве с Объединенной социалистической партией Каталонии (ОСПК) против анархо-синдикалистов и ПОУМ. После занятия Барселоны войсками центрального правительства К. фактически был отстранен от власти. В феврале 1939, незадолго до падения Каталонии, попытался укрыться во Франции, но вынужден был покинуть Париж под угрозой интернирования во франкистскую Испанию. После оккупации Франции Германией в мае 1940 был арестован в Бретани и выдан испанским властям 29 августа 1940. Содержался под арестом вначале в Мадриде, затем в барселонском замке Монжуик. 14 октября 1940 К. был осужден военным судом и на следующий день расстрелян.

Лит.: Сориа Ж. Война и революция в Испании, 1936—1939. В 2-х т. М., 1987; Шубин А. В. Великая Испанская революция. М., 2012; Juliá S., Casanova J. y otros. Víctimas de la guerra civil. Madrid, 1999; Ossorio A. Vida y sacrificio de Companys. Buenos Aires, 1943; Preston P. The Spanish Holocaust. London, 2012; Puigsech J. El nostre amic Companys: la sintonia de la diplomàcia soviètica envers el president republicà // Afers. Fulls de recerca i pensament. Vol. XXIX. № 77 (2014).