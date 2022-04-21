Испанские дети в Советском Союзе Первым, кто забил тревогу, стал испанский Красный Крест. Он официально обратился в Международный комитет Красного Креста с просьбой о защите и эвакуации детей, разлученных с родственниками На чтение: 3 минуты

18 июля 1936 года началась Гражданская война в Испании. Националисты во главе с Франко выступили против республиканского правительства. Это противостояние вылилось в кровопролитную войну, жертвами которой стало более полумиллиона человек. Ситуация в стране сложилась критическая, стало ясно, что прокормить сирот и тех, чьи родители ушли на фронт, будет тяжело. Первым, кто забил тревогу, стал испанский Красный Крест. Он официально обратился в Международный комитет Красного Креста с просьбой о защите и эвакуации детей, разлученных с родственниками.

Куда девать детей?

Жертвами любой войны всегда становятся самые беззащитные – дети, старики, женщины. Не стала исключением и Гражданская война в Испании. В 1937 году началась глобальная эвакуация детей в разные страны мира. Самую большую группу детей приняла Франция (9 тысяч). Это были дети из самых фронтовых районов: из Страны Басков, Астурии, Кантабрии и Мадрида. Дети на пароходах доставлялись в Бордо, где часть из них пересаживали на советские корабли «Феликс Дзержинский» и «Мария Ульянова». Они продолжали свое путешествие, отправляясь в СССР. Другие дети распределялись по всей Франции. Многие попали в семьи, а часть – в колонии, специально созданные для оказания им помощи. Кроме Франции, принимали испанцев и другие государства Европы: в Бельгии нашли приют 3,5 тысячи детей, в Великобритании – около 4,5 тысячи, в Швейцарии – 245 человек, в Голландии – 145 человек. Отправляли и за океан, например, в Мексике приняли 500 детей. Советский Союз в общей сложности принял 2895 человек. Дети прибывали в течение трех лет.

История до этого не знала такой невиданной эмиграции детей. Всего за эти годы страну покинули 34 тысячи детей. После окончания войны большая часть детей смогла вернуться домой. Надолго задержались дети только в Мексике и Советском Союзе. Многие родители, отправлявшие своих детей в чужие страны, думали, что это ненадолго – пока не утихнут бои на родине. Бои на родине утихли, но начались в странах, куда уехали их дети. Жизнь распорядилась так, что многие дети остались в СССР, и были те, кто так и не увиделись со своими родными.

Советский Союз – Испанской республике

Наши читатели знают, что Советский Союз оказывал большую помощь республиканскому правительству. Были отправлены сотни танков и самолетов, более 1000 орудий, пулеметы и винтовки. Если ведущие европейские демократические страны заняли нейтральную позицию, то фашистские режимы Германии, Италии и Португалии не просто помогали режиму Франко, но сделали Испанию полигоном для испытаний своего оружия в боях против республиканцев. В этой связи наша страна, кроме оружия и военного снаряжения, отправила своих специалистов, военных советников в помощь испанским товарищам. Тысячи советских людей пополнили интернациональные бригады.

Здесь надо отметить, что основные потери испанские республиканцы понесли не от прямых военных столкновений, а от репрессий, проводившихся солдатами Франко. Их жестокость была сравнима только со зверствами немецких оккупантов на территории Советского Союза. Вот в этой ситуации и оказалась очень важной гуманитарная помощь по спасению детей.

Многие испанские дети долго вспоминали, как их встречали в Советском Союзе. А встречали их как героев. Многие советские люди писали письма с просьбами усыновить, приютить маленьких испанцев, но всем им было отказано. Правительство решило, что всех детей надо содержать вместе, чтобы они не забыли родной язык и остались испанцами. Никто не подозревал, что гости задержатся надолго. Было решено разместить их всех по интернатам, где организовать учебу на испанском языке.

Специально было открыто 15 детских домов, в которых вместе с нашими педагогами работали и испанцы, приехавшие вместе с детьми. Все было сделано, чтобы детям было хорошо. На каждого беженца выделялось в три раза больше средств, чем на советского детдомовца. Тем не менее адаптация в новых условиях давалась нелегко. Особенно тяжело принимался северный климат. Дети часто болели. Поэтому летом в их распоряжении были пионерские лагеря, расположенные на юге.

Кончилась война в Испании, началась Вторая мировая война, которая заставила на долгие года забыть о возвращении на родину. В СССР испанские дети были окружены всеобщей заботой и любовью, но военное лихолетье оставило свой след и в их судьбах. Испанские дети переживали все лишения, которые выпали и на граждан всей страны, страдали и умирали от голода, болезней. Некоторые дети пережили и блокаду Ленинграда, а те, кому позволял возраст, ушли на фронт. Ценой своих жизней защищали они свою новую родину. На фронте погиб Герой Советского Союза Рубен Ибаррури, сын бессменного лидера испанских коммунистов Долорес Ибаррури. Здесь мы должны вспомнить слова замечательной поэтессы Ольги Берггольц: «он пел, умирая, за эти края: Россия, Россия, Россия моя…».

Трудная дорога домой

После окончания войны у повзрослевших детей крепнет желание вернуться домой. Представители компартии Испании считали, что все, кто стремится на родину, предатели и враги советской власти. Любые попытки сбежать пресекались. Только после смерти Сталина была объявлена массовая амнистия, было дано разрешение выехать на родину всем иностранцам, кто к этому стремился. Первыми, кто официально вернулся на родину стали солдаты Голубой дивизии, которые воевали против СССР на стороне гитлеровской Германии. Вот их возвращения через дипломатические каналы добивался Франко.

Это стало поводом к тому, чтобы и «дети войны» тоже возобновили попытки организовать выезд в Испанию.

Недавно были рассекречены документы середины 50-х годов, в которых сообщается, что в США пристально следили за процессом возвращения испанцев, что во многом с их подачи Франко принял решение принять их. Считалось, что их можно будет использовать в разведывательной работе.

В 1956 году было получено согласие Н. С. Хрущева на отправку «повзрослевших испанских детей» на родину. Всего изъявили желание покинуть Советский Союз 2400 человек. Уезжали они партиями, их было восемь. Все завершилось в 1960 году. Запрет на приезд распространялся только на руководителей испанской компартии. Долорес Ибаррури смогла вернуться на родину только после смерти Франко в 1975 году.

Возвращение на испанскую землю сопровождалось и своеобразными каверзами. Все испанцы и члены их семей имели советское гражданство. Многие браки были смешанными. Муж-испанец мог привезти жену и детей, а жена-испанка могла захватить только детей, а муж должен был остаться на родине. Именно в такой жизненной ситуации оказался наш будущий известный хоккеист Валерий Харламов. В 1957 году он в возрасте восьми лет вместе с мамой-испанкой отправился в Бильбао, а его отец остался в Москве. Через несколько месяцев они вернулись назад, так как не смогли найти общий язык с родственниками, а мы получили хоккеиста, который стал символом и гордостью советского хоккея. И это был не единичный случай.

Выше я рассказывал, что к репатриантам проявили интерес американские спецслужбы. И они очень серьезно приготовились к их встрече. Американцы заранее знали о прибывших все: кто и где работал в Советском Союзе, какие секреты можно у них выведать. Поэтому возвращавшихся встречали не только родственники, но и специалисты секретных служб со своими длинными опросниками.