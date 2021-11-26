ИБАРРУРИ ГОМЕС ДОЛОРЕС

ИБАРРУРИ ГОМЕС ДОЛОРЕС - дея­тель испанского и ме­ж­ду­народного ра­бо­че­го и ком­му­ни­стического дви­же­ния.

Из се­мьи гор­ня­ка. Ра­бо­та­ла шве­ёй. В 1917 году всту­пи­ла в со­циа­ли­сти­ческую ор­га­ни­за­цию города Со­мор­ро­ст­ро, на­ча­ла пе­чататься под псевдонимом Па­сио­на­рия (Pasio­naria; Пла­мен­ная). По­сле об­ра­зо­ва­ния Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ис­па­нии (КПИ) в 1920 году член Бис­кай­ско­го об­ко­ма, ре­дак­тор ря­да ком­му­ни­стических га­зет. С 1930 года член ЦК КПИ, с мар­та 1932 года - По­лит­бю­ро (с 1960 года Ис­пол­ни­тель­но­го комитета), в 1931-1933 годах ре­дак­тор пе­чат­но­го ор­га­на пар­тии газеты «Mundo Obrero», в 1932-1942 годах сек­ре­тарь ЦК.

В го­ды Ис­пан­ской ре­во­лю­ции 1931-1939 годов один из ли­де­ров рес­пуб­ли­кан­цев. В пе­ри­од пре­бы­ва­ния у вла­сти пра­вых (т. н. чёр­ное двух­ле­тие, но­ябрь 1933 года - февраль 1936 года) уча­ст­во­ва­ла в воо­руженном ан­ти­фа­ши­ст­ском вос­ста­нии в октябре 1934 года в Ас­ту­рии, бы­ла при­го­во­ре­на к 15 го­дам за­клю­че­ния, бе­жа­ла. Впо­след­ст­вии ещё несколько раз под­вер­га­лась аре­стам. В 1935 году на 7-м кон­грес­се Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла (Ко­мин­тер­на) бы­ла из­бра­на кан­ди­да­том в чле­ны его Ис­пол­нитель­но­го комитета.

С 1936 года депутат кор­те­сов от Ас­ту­рии, в 1937-1939 годах ви­це-председатель кор­те­сов. С 1939 года в эмиг­ра­ции, жи­ла в СССР. В 1942-1960 годах - ге­не­раль­ный сек­ре­тарь КПИ, с 1960 года председатель пре­зи­диу­ма КПИ. В 1945 году од­на из ос­но­ва­тель­ниц Ме­ж­ду­народной де­мо­кра­тической фе­де­ра­ции жен­щин. В 1977 году вер­ну­лась в Ис­па­нию, бы­ла из­бра­на депутатом кор­те­сов.

Почетный доктор МГУ (1961 год). Ме­ж­ду­народная Ле­нин­ская премия «За ук­ре­п­ле­ние ми­ра ме­ж­ду на­ро­да­ми» (1964 год). На­гра­ж­де­на ор­де­ном Ле­ни­на и другими ор­де­на­ми и ме­да­ля­ми СССР.