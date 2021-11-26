ДИАС РАМО, ХОСE

Диас Рамо (исп. Díaz Ramos), Хосe — испанский политический деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Испании (КПИ) в 1932—1942.

Из рабочей семьи. Работал пекарем. С 1917 участвовал в анархо-синдикалистском профсоюзе Национальная конфедерация труда. Один из лидеров всеобщей стачки в Севилье в 1920. Арестовывался. Член КПИ с 1926, возглавил ее андалусскую организацию. С 1932 — генеральный секретарь КПИ. Под его руководством малочисленная и маловлиятельная партия превратилась в одну из крупнейших политических сил страны. Этому способствовала обстановка Испанской революции 1931—1939 и Гражданской войны в Испании 1936—1939 , а также помощь Коммунистического интернационала (Коминерн) и СССР (см. в ст. Россия ). С 1935 — член Исполкома Коминтерна. Один из лидеров Народного фронта в Испании . В 1936—1939 — депутат кортесов от Мадрида. В декабре 1938 выехал на лечение в СССР. В эвакуации во время Великой Отечественной войны покончил с собой.

Лит.: Ибаррури Д. Воспоминания. М., 1988; История Испании. Т. 2. М., 2015; Шубин А. В. Великая испанская революция. М., 2011.