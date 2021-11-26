АГИРРЕ И ЛЕКУБЕ, Хосе Антонио (исп. Aguirre y Lecube, Josе Antonio)

Испанский политик.

Родился в семье баскских финансистов, сторонников потомков претендента на испанский трон дона Карлоса (карлистов). Закончил иезуитский колледж в Ординье, затем факультетет права в университете Деусто, также находившемся под эгидой иезуитов. Во время диктатуры Примо де Риверы (1923–1930) основал баскскую католическую молодежную организацию. В июне 1931 был избран депутатом Учредительных кортесов от Наварры и Бискайи. Победа правых на выборах в октябре — ноябре 1933 сделала невозможным даже обсуждение проекта Статута Страны басков, внесенного А. Во время гражданской войны в Испании А. добился принятия кортесами в октябре 1936 Статута Страны басков. Был первым председателем баскского правительства. После падения Бильбао в июле 1937 вместе со своим правительством избрал местом своего пребывания Барселону. 06.02.1939 вместе с президентом республики Асаньей, председателем правительства Каталонии Компанисом и другими выдающимися деятелями республики, переехал в Бельгию, затем — во Францию, а после начала Второй мировой войны — в Аргентину и США. После освобождения Франции возвратился в Париж, основав баскское правительство в изгнании.

Автор статьи: С. П. Пожарская.